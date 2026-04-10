Profepa clausura zona de Calakmul por deforestación ilegal; detectan daño ambiental en 14.9 hectáreas

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México
/ 10 abril 2026
    Profepa clausura zona de Calakmul por deforestación ilegal; detectan daño ambiental en 14.9 hectáreas
    La Profepa clausuró la zona núcleo norte de la Reserva de la Biosfera Calakmul tras detectar remoción de vegetación. Profepa

Profepa detectó cambio de uso de suelo en casi 15 hectáreas de selva en Campeche y ordenó clausura temporal para evitar más daños ambientales

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) impuso la clausura total temporal de una fracción de la zona núcleo norte del Área Natural Protegida de la Reserva de la Biosfera Calakmul, en Campeche, tras detectar actividades de deforestación y cambio de uso de suelo que afectan el equilibrio ecológico de la región.

La medida fue determinada como acción de seguridad luego de que, durante una visita de inspección realizada el pasado 27 de marzo, se constatara la remoción de vegetación forestal en una superficie de 14.9 hectáreas. El área afectada corresponde a selva mediana subperennifolia, ecosistema considerado de alto valor ambiental por la diversidad de especies que alberga.

https://vanguardia.com.mx/noticias/boom-del-mezcal-dispara-deforestacion-en-oaxaca-y-aviva-alertas-por-residuos-lena-y-monocultivo-AL19654994

DEFORESTACIÓN PROVOCA DAÑOS EN COBERTURA VEGETAL Y HÁBITAT

De acuerdo con la autoridad ambiental, las actividades detectadas provocan la pérdida de cobertura vegetal, alteran el hábitat de la fauna silvestre y disminuyen la capacidad del ecosistema para conservar agua y suelo. Estas afectaciones fueron documentadas durante la inspección realizada en el sitio.

Asimismo, se identificaron daños a especies protegidas por la NOM-059-SEMARNAT-2010, entre ellas la pata de elefante (Beaucarnea recurvata), lo que incrementa el impacto ambiental registrado en la zona.

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DIRECCIÓN DE RESERVA PRESENTA DENUNCIA

La intervención de la Profepa se llevó a cabo en atención a una denuncia presentada por la dirección de la reserva. Durante recorridos de vigilancia coordinados con la Guardia Nacional, se detectó la presencia de personas que realizaban actividades de deforestación con maquinaria pesada dentro de la zona núcleo del área natural protegida.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/clausura-profepa-entrada-a-fraccionamiento-en-ramos-arizpe-por-ser-terreno-forestal-MK19202907

CLAUSURAN RESERVA COMO MEDIDA PREVENTIVA TRAS DEFORESTACIÓN ILEGAL

Derivado de los hechos, la dependencia determinó imponer la clausura como medida para evitar mayores daños al ecosistema. Paralelamente, se inició el procedimiento administrativo correspondiente, sin perjuicio de las acciones legales que pudieran derivarse por la posible comisión de delitos ambientales.

La Procuraduría informó que continuará con acciones de inspección y vigilancia en Áreas Naturales Protegidas con el objetivo de garantizar la conservación de los ecosistemas y sancionar cualquier actividad que represente riesgo para el patrimonio ambiental.

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Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

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