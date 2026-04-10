$!Profepa clausura zona de Calakmul por deforestación ilegal; detectan daño ambiental en 14.9 hectáreas

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) impuso la clausura total temporal de una fracción de la zona núcleo norte del Área Natural Protegida de la Reserva de la Biosfera Calakmul, en Campeche, tras detectar actividades de deforestación y cambio de uso de suelo que afectan el equilibrio ecológico de la región. La medida fue determinada como acción de seguridad luego de que, durante una visita de inspección realizada el pasado 27 de marzo, se constatara la remoción de vegetación forestal en una superficie de 14.9 hectáreas. El área afectada corresponde a selva mediana subperennifolia, ecosistema considerado de alto valor ambiental por la diversidad de especies que alberga.

DEFORESTACIÓN PROVOCA DAÑOS EN COBERTURA VEGETAL Y HÁBITAT De acuerdo con la autoridad ambiental, las actividades detectadas provocan la pérdida de cobertura vegetal, alteran el hábitat de la fauna silvestre y disminuyen la capacidad del ecosistema para conservar agua y suelo. Estas afectaciones fueron documentadas durante la inspección realizada en el sitio. Asimismo, se identificaron daños a especies protegidas por la NOM-059-SEMARNAT-2010, entre ellas la pata de elefante (Beaucarnea recurvata), lo que incrementa el impacto ambiental registrado en la zona.

DIRECCIÓN DE RESERVA PRESENTA DENUNCIA La intervención de la Profepa se llevó a cabo en atención a una denuncia presentada por la dirección de la reserva. Durante recorridos de vigilancia coordinados con la Guardia Nacional, se detectó la presencia de personas que realizaban actividades de deforestación con maquinaria pesada dentro de la zona núcleo del área natural protegida.

CLAUSURAN RESERVA COMO MEDIDA PREVENTIVA TRAS DEFORESTACIÓN ILEGAL Derivado de los hechos, la dependencia determinó imponer la clausura como medida para evitar mayores daños al ecosistema. Paralelamente, se inició el procedimiento administrativo correspondiente, sin perjuicio de las acciones legales que pudieran derivarse por la posible comisión de delitos ambientales. La Procuraduría informó que continuará con acciones de inspección y vigilancia en Áreas Naturales Protegidas con el objetivo de garantizar la conservación de los ecosistemas y sancionar cualquier actividad que represente riesgo para el patrimonio ambiental.

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