Prometen conectar CDMX y Pachuca en 75 minutos por tren

El Gobierno federal supervisó la ampliación del tren México-Pachuca que promete conectar a la capital del País con Hidalgo en una hora y 15 minutos.

La Presidenta Claudia Sheinbaum informó que el tramo Pachuca-AIFA, cuyo avance es de 4 por ciento, costará alrededor de 47 millones de pesos, incluyendo los trenes.

En conferencia de prensa, la Mandataria dijo que para el primer semestre de 2027 la obra podría estar concluida.

Se prevé que el tramo conecte con el ramal que ya existe Buenavista-Lechería y el que continúa en construcción, el AIFA-Lechería, en el Estado de México, el cual costará al Gobierno alrededor de 27 mil millones de pesos.

El tren será eléctrico y viajará a velocidades de 130 kilómetros por hora, en tanto que las 15 unidades con las que operará tienen cupo para 700 personas, de las cuales 315 podrán ir sentadas.

El fallo sobre la licitación que se publicó el pasado 10 de julio se espera que esté para finales de este mes.

Cubrirá una demanda estimada de 107 mil 961 pasajeros diarios, 665 mil provenientes de las zonas metropolitanas de Pachuca y del Valle de México, además de que confluirá en el recién declarado Polo de Desarrollo en Hidalgo para impulsar el crecimiento industrial, de vivienda, escolar y hospitalario.

“Hidalgo y particularmente la zona metropolitana de Pachuca tienen una conectividad enorme con una parte de la Ciudad de México y el Estado de México. Muchas familias, muchas personas viajan de Pachuca a la Ciudad de México, de Pachuca a Ecatepec o a otros municipios conurbados a la Ciudad de México y el Estado de México para desarrollar sus actividades, incluso hay estudiantes que viven en Pachuca y estudian en la Ciudad de México o viceversa”, explicó Sheinbaum.

“El tren de esta forma no solamente es una obra pública fundamental que va a generar empleos, que va a conectar ciudades, pero en esencia conecta familias conecta desarrollo”.