Indagan en Morelos a ex jefa por mansión; fiscalía detalla información actual del caso

Mirna Zavala Zúñiga, ex titular de la Secretaría de Hacienda de Morelos, es investigada por la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción local por presunto enriquecimiento ilícito, tras la acusación de que es dueña de una mansión.

El Fiscal Leonel Díaz confirmó ayer sobre la apertura de una indagatoria en contra Zavala Zúñiga por la presunta propiedad de una mansión valuada en unos 50 millones de pesos, la cual se ubica en la Colonia Vista Hermosa, en Cuernavaca.

Explicó que el caso se abrió de oficio luego de señalamientos en redes sociales sobre la propiedad, de 520 metros cuadrados, que la funcionaria construye en una zona residencial y que no corresponde con los ingresos de Zavala Zúñiga.

De acuerdo con los registros, el terreno está registrado en copropiedad con su esposo, Israel Sergio González Macedo, quien se desempeña como director del Registro Civil de Morelos.

‘Se ha iniciado una carpeta de investigación y está en fase de integración. Vamos a dar la oportunidad de que se aporten los elementos de una y otra parte’, expuso.

Díaz destacó que prevalece la presunción de inocencia, y que la funcionaria tendrá la oportunidad de aportar su versión y pruebas.

‘Tenemos la posibilidad de integrar todos los elementos habidos, y posteriormente se le hará saber en la individualización respectiva a la señalada’, dijo al ser cuestionado sobre cuándo notificarán a la funcionaria.

Tras los señalamientos, la funcionaria reconoció que posee el terreno, pero aseguró que la construcción se limitaba a una cisterna y sus cimientos.

‘Me permito señalar que la información que ha estado circulando es una mentira, no hay una propiedad como se ha señalado.’

‘Es un terreno donde solamente tiene una cisterna y unos cimientos. Fue declarado de manera oportuna todo lo que exigen las autoridades’, dijo el 29 de julio sin dar más detalles.

El pasado 4 de agosto, el Gobierno de Morelos informó que Mirna Zavala sería separada de su cargo, cuya gestión oficial se extiende hasta el próximo 15 de agosto.

La Mandataria de Morelos, Margarita González, dijo que la salida de la funcionaria respondía a un proceso de reordenamiento institucional, en el que las Secretarías de Hacienda y Administración se fusionarán en una sola dependencia.

Incluso, la morenista dijo que le ofreció a Zavala Zúñiga una subsecretaría, pero esta la rechazó, expresando su intención de jubilarse del servicio público para enfocarse en su trabajo en la universidad.