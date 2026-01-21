Propone Gobierno de Sheinbaum al PT y Verde mantener pluris y más dinero

La noche del lunes, liderazgos de Morena, entre los que estuvieron presentes el coordinador del partido guinda en la Cámara Baja, Ricardo Monreal, y su homólogo en el Senado, Adán Augusto López, se reunieron con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para informarle el avance en las negociaciones de la reforma electoral con los partidos aliados del PT y PVEM.

Fuentes de Morena confirmaron a EL UNIVERSAL que los acuerdos preliminares de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, que plantean reducir de 200 a 100 los plurinominales de la Cámara de Diputados; eliminar la totalidad de plurinominales del Senado (32), y reducir hasta 50% el presupuesto de los partidos políticos, ya se modificaron.

TE PUEDE INTERESAR: Se aproxima gran Masa de Aire Frío a México; congelará con heladas de -10 grados y lluvias en estos estados

La propuesta que se mantiene vigente hasta el momento, y que se puso sobre la mesa al PT y PVEM, es que en el Senado se mantengan los 32 plurinominales, mientras que en la Cámara de Diputados también se preserven los 200 plurinominales, pero en su lugar se reducirían de 300 a 200 los diputados de mayoría relativa.

En lo que respecta a la reducción presupuestal, la propuesta que se le informó a la Titular del Ejecutivo es que ya no se disminuya 50% de las prerrogativas a los partidos políticos, sino 25%, y podría reducirse aún más.

Ambas propuestas se siguen socializando con los aliados, pero el gobierno federal ha pedido a los líderes del PT y del PVEM ser discretos.

Este mismo martes, la dirigente del Partido Verde, Karen Castrejón, así como los líderes de dicha institución política en el Congreso, Carlos Puente y Manuel Velasco, se reunieron con la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, para abordar el tema, donde se reiteró que la figura de plurinominales no desaparecerá.

Pese a ello, tras el encuentro privado que se llevó a cabo en las instalaciones de Bucareli en punto de las 11:00 horas y se prolongó hasta las 13:00 horas, la líder del partido del tucán recordó que todavía no existe una redacción final.

“Fue una buena charla en la que vimos, además, temas legislativos. Uno de los puntos principales de la plática fue el tema de la reforma electoral, pero en la cual ni siquiera hay una redacción, ni tampoco un periodo en el que se pretende enviar, no cuando la quieren tener en vigor. Conoceremos nosotros de primera mano los puntos que tratará”, declaró a EL UNIVERSAL.

Por su parte, Carlos Puente dijo a este rotativo que están en toda la disposición de escuchar las propuestas, aunque “no hay prisa”, y adelantó que si sale la reforma electoral deberá satisfacer a todas las partes involucradas.

”Tiene que tener el más amplio consenso, son las reglas del juego, no las puede cambiar uno y aplicárselas a todos, entonces esta reunión fue un buen ejercicio, estuvimos platicando, hay grandes coincidencias en lo que hemos trabajado en este primer año de la Presidenta, y de la reforma electoral pues vamos a ver cómo pueden ir avanzando”.

Por su parte, Reginaldo Sandoval celebró que las negociaciones con el gobierno federal se hayan iniciado: “Se abrió un canal de comunicación, que es la Secretaría de Gobernación, y estamos dialogando”.

El líder petista aseguró que su partido está con la presidenta y que apoyará la reforma electoral.

Aprovechó para recordar que en el año 2022 votaron a favor de la reforma electoral del exmandatario Andrés Manuel López Obrador.

“Acuérdense que ya pasamos aquí una reforma, que era el plan A del presidente Andrés Manuel, y fijamos una postura e hicimos un voto. Nosotros estamos poniendo en prioridad la unidad, y hay que garantizar la unidad de la coalición y la unidad de México frente al mundo”, aseveró.

Para fortalecer los trabajos, la tarde de este martes autoridades de la Secretaría de Gobernación instalaron una mesa de trabajo donde estarán presentes representantes del PT y del Partido Verde.Por parte del Partido del Trabajo estarán Alberto Anaya y Geovanna Bañuelos, en tanto que este miércoles Carlos Puente y Manuel Velasco tendrán un encuentro con integrantes de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral.

”Vamos a ir a escucharlos y a partir de ahí pues ver qué están pensando, porque de ahí ya se tendrían que desprender algunas alternativas de redacción”, concluyó Puente Salas.