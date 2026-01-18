‘Si no, se la pierden’: Salgado advierte a Verde y PT por reforma electoral y pluris

CDMX.- El senador de Morena Félix Salgado Macedonio advirtió que los partidos Verde y del Trabajo deben “jalar” con Morena en la reforma electoral para poder ir juntos en las elecciones de 2027, al señalar que en Guerrero se busca mantener la coalición, pero con definiciones sobre el cambio legal.

“Estamos hablando del Verde, que no quiere jalar con la reforma electoral, tiene que jalar, va a jalar con Morena en el 2027, si no se la pierden”, sostuvo el legislador, al afirmar que aún no hay acuerdos, aunque consideró que “pueden salir los consensos”.

Salgado Macedonio defendió la postura de la presidenta Claudia Sheinbaum en torno a modificar el esquema de representación proporcional y cuestionó el número de plurinominales en el Congreso. “No a la lista de plurinominales. Son muchos... 200 plurinominales están muy disparatados, es una grosería”, expresó.

En su argumentación, el senador comparó el peso de los plurinominales con una analogía sobre “elefantes” y sostuvo que una representación proporcional, en su planteamiento, debería ubicarse en porcentajes menores, al afirmar que actualmente existe sobrerrepresentación en Cámara de Diputados y en el Senado, además de un gasto elevado.

El legislador también señaló que no se justifica el gasto que representan los partidos políticos y habló de la necesidad de reducir el presupuesto destinado a estas fuerzas. En ese contexto, mencionó montos que, dijo, reciben partidos como el PRI y añadió que los recursos deberían ajustarse a los periodos electorales.

Salgado Macedonio afirmó que no es necesario disminuir el número de partidos con registro, al referir que México es una democracia, pero planteó modificar el umbral de votación para conservar el registro. “Dicen que para que un partido subsista debe alcanzar el 3%. No, pues hay que subirle al 10%”, indicó.

Por separado, el senador Waldo Fernández hizo un llamado a legisladores de la 4T a esperar a que la presidenta Sheinbaum envíe su iniciativa de reforma electoral para emitir opiniones y fijar postura. En entrevista, subrayó que lo importante es que la coalición Morena-PVEM-PT se mantenga unida en el Poder Legislativo y también de cara a 2027.

Fernández señaló que, hasta ahora, sólo hay un borrador y conversaciones, y pidió prudencia para no discutir “dichos o supuestos”. “Ahorita en este momento la realidad es que no hay un proyecto de ley”, dijo, y añadió que “hacer ruido es innecesario” hasta que exista un documento formal sobre el que trabajen senadores y diputados. Con información de El Universal