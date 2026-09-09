Proponen aumentos en servicios migratorios y consulares para 2027

Según el documento que forma parte del Paquete Económico 2027, el objetivo general es actualizar y armonizar la LFD para que las cuotas que pagan los usuarios por servicios públicos y por el uso de bienes nacionales reflejen de manera más precisa los costos reales en que incurre el Estado.

Para el próximo año se esperan aumentos en diversos servicios migratorios, consulares, de inspección y vigilancia, de acuerdo con la iniciativa de reforma a la Ley Federal de Derechos (LFD) 2027.

Con ello se considera que se va a garantizar la sostenibilidad financiera de los servicios, fortalecer las capacidades institucionales y mantener la congruencia con el marco jurídico sectorial, todo bajo los principios de proporcionalidad y equidad tributaria.

Para los Servicios Migratorios y Consulares, se propone incrementar un 35% el derecho de Visitante sin permiso para actividades remuneradas.

Se considera necesario homologar y aumentar las cuotas para visas ordinarias y de visitante de larga duración a mil 639.80 pesos cada una, es decir aumentos de 66% y 153%, respectivamente.

Los recursos del incremento migratorio se destinarán al Instituto Nacional de Migración al que le tocarán 26% para tecnología fronteriza, ajustando los porcentajes para la Secretaría de la Defensa el 50% y a la Tesorería de la Federación el 24%.

Mientras que para los Servicios de la Secretaría de Relaciones Exteriores se pone a consideración del Congreso de la Unión, actualizar las cuotas por permisos de fideicomiso, avisos de adquisición y convenios de renuncia para extranjeros, reflejando los costos de la digitalización. Por ejemplo, el aviso de adquisición sube de 13 mil pesos.

En relación a los servicios financieros que tienen como reguladores y supervisores a las Comisiones Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), se solicitan actualizaciones.

Para el caso de la CNBV se propone aumentar en un 16% el límite máximo de las cuotas por servicios de inspección y vigilancia para emisoras de valores, para resarcir el rezago inflacionario.

Mientras que para la Consar se cambia la mecánica de cálculo del derecho variable para Afores; se sustituye una cuota monetaria actualizable por un factor fijo de 0.1750 al millar, para evitar un crecimiento exponencial y dar mayor estabilidad a la carga fiscal.

Estabilidad para Afores: Se establece un “piso” para el pago de derechos de inspección (no podrá ser inferior al del año anterior) para facilitar la transición al nuevo esquema de cálculo.

En Certificados Agroalimentarios se considera importante homologa la cuota para los certificados fitosanitario, zoosanitario y de sanidad acuícola para importación, estableciendo una única cuota de 3 mil 503.30 pesos por servicio.

En Telecomunicaciones y Espectro Radioeléctrico la iniciativa de reforma contempla crear nuevos derechos para prórrogas de autorizaciones de uso secundario del espectro.

Se considera la incorporación de derechos para autorizaciones de experimentación y uso temporal del espectro.

También una reducción en un 12% a las cuotas para varias bandas de frecuencia (2.5 GHz, 1.9 GHz, 1.7/2.1 GHz, 800/850 MHz, 1.4 GHz y 3.5 GHz) para fomentar el despliegue de redes 5G y la competencia.

Además, una simplificación a la ley con la derogación de un artículo para concentrar bandas contiguas en una sola disposición.

Se actualiza la ley para incluir el nuevo género de “eventos artísticos y culturales” en las reservas de derechos, en congruencia con reformas recientes.

Respecto a lo concerniente a la Comisión Nacional del Agua (Conagua), se actualiza la cuota por prórroga o modificación de títulos de concesión de agua a 3 mil 656 pesos.

Se pide derogar los derechos por transmisión de títulos de concesión, en línea con la nueva Ley General de Aguas que elimina ese régimen.

Al mismo tiempo se aclaran las facultades de la Conagua para solicitar información a los contribuyentes, incluso si es reservada, para fortalecer la fiscalización.

Contiene una obligación de contar con un medidor en cada punto de extracción de agua (aprovechamiento).

En relación a los servicios que presta la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) se considera actualizar en un 30% en promedio las cuotas de diversos servicios relacionados con vida silvestre, recursos forestales y control de la contaminación, para cubrir los crecientes costos de operación.

Para la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) se plantea a diputados y senadores considerar una actualización las cuotas de 29 servicios como los registros de medicamentos, licencias sanitarias para reflejar los costos reales de la regulación y modernización.

Se establece una cuota única de $201.30 tanto para el registro inicial de un arma como para su modificación posterior.

Se crean nuevos derechos para la modificación de Planes de Protección Portuaria, la expedición del Certificado de Competencia para Oficial de Protección Portuaria, y la autorización de Programas Maestros y Reglas de Operación Portuaria.

Se aumenta del 1.25% al 3% la tasa sobre ingresos brutos para los concesionarios con más de 15 años de operación, para actualizar la retribución al Estado por el uso de la vía férrea.

Se elimina la zonificación geográfica (Zona 1 y 2) y se establecen cuotas fijas según el tipo de material extraído (ej. grava y arena: $37.41/m³).

Se eliminan 53 recintos (museos y zonas arqueológicas) de la lista de cobro, haciendo su acceso gratuito para fomentar la difusión cultural.

Se incorporan 6 nuevos recintos a la lista, clasificándolos en las categorías existentes según su infraestructura.

Se incrementa en un 10% el derecho de uso del espacio aéreo (tasas por kilómetro volado y por servicio), para alinear a México con el promedio de América Latina y financiar la modernización del sistema de navegación.

Se establece explícitamente que los concesionarios podrán recibir descuentos de hasta el 100% en el pago de derechos por el uso del espectro a cambio de cumplir con obligaciones de cobertura en zonas prioritarias.

La reforma entrará en vigor el 1 de enero de 2027.

Congelamiento de Cuotas: Se mantienen sin actualización inflacionaria, por un año más, las cuotas de las bandas de 700 MHz y 600 MHz para no encarecer estos servicios.