Salinas Pliego ya comenzó a pagar, pero aún debe al SAT: Sheinbaum explica el acuerdo

El empresario Ricardo Salinas Pliego se mantiene al corriente con los pagos de su deuda fiscal, de acuerdo con lo informado este miércoles por la presidenta Claudia Sheinbaum durante su conferencia matutina.

La mandataria explicó que el empresario continúa cubriendo las parcialidades establecidas en el alcanzado para saldar los adeudos relacionados con Grupo Elektra.

Ante la pregunta sobre si Salinas Pliego ha respetado el calendario de pagos, Sheinbaum respondió que sí y confirmó que ha realizado cada mensualidad correspondiente.

Sin embargo, la presidenta aclaró que estar al corriente con las parcialidades no significa que el adeudo ya haya quedado completamente liquidado.

¿CUÁNTO DEBE PAGAR RICARDO SALINAS PLIEGO?

Sheinbaum señaló que el monto que se encuentra cubriendo actualmente ronda los 31 mil millones de pesos y explicó que el esquema contempla un pago inicial y posteriormente mensualidades durante un periodo de 18 meses.

El monto establecido originalmente en el acuerdo con las autoridades fiscales fue de 32 mil 132 millones 897 mil 658 pesos. De esta cantidad, 10 mil 400 millones 630 mil 537 pesos fueron ingresados inicialmente a la Tesorería de la Federación, mientras que el resto quedó sujeto a 18 pagos.

La diferencia entre la cifra mencionada por Sheinbaum y el monto exacto del convenio se debe a que la presidenta se refirió al adeudo de manera aproximada durante su conferencia.

¿CUÁNDO TERMINARÁ DE PAGAR LA DEUDA FISCAL?

De acuerdo con Sheinbaum, el proceso concluirá cuando Salinas Pliego cubra las 18 parcialidades establecidas en el programa. Hasta ese momento, el empresario continúa teniendo pagos pendientes dentro del acuerdo, aunque se encuentra cumpliendo con el calendario.

La presidenta también puntualizó que, una vez cubierto el programa, los adeudos quedarían saldados, salvo que posteriormente se detectara alguna nueva irregularidad fiscal.

El esquema comenzó después de años de litigios entre empresas de Grupo Salinas y el Servicio de Administración Tributaria (SAT) por distintos créditos fiscales.

En enero de 2026, el SAT informó que el acuerdo contemplaba un pago total superior a 32 mil millones de pesos y que el monto restante, después del primer desembolso, sería cubierto mediante 18 parcialidades.

