$!Proponen en la SCJN ampliar tasa cero del IVA a más productos de gestión menstrual

La iniciativa, impulsada por el ministro Irving Espinoza, sostiene que la disposición vigente resulta inconstitucional al restringir el beneficio fiscal únicamente a tres productos, cuando existen otros artículos de gestión menstrual ampliamente utilizados por mujeres y personas que menstrúan.

Actualmente, la Ley del Impuesto al Valor Agregado establece en su artículo 2-A, primer párrafo, fracción I, inciso j), que las toallas sanitarias, tampones y copas menstruales están exentos de este gravamen, al considerarse productos de primera necesidad.

Una propuesta presentada ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación ( SCJN ) plantea ampliar la lista de productos de gestión menstrual que cuentan con tasa cero del Impuesto al Valor Agregado (IVA).

ARGUMENTOS SOBRE IGUALDAD Y EQUIDAD TRIBUTARIA

En el proyecto público se señala que el artículo impugnado “vulnera los principios de igualdad y no discriminación y equidad tributaria, al limitar la aplicación de la tasa del 0% del impuesto a tres productos destinados a la gestión menstrual (toallas sanitarias, tampones y copas), cuando existen en el mercado más productos destinados al mismo que no fueron incluidos”.

Asimismo, el documento expone que al momento de promulgarse la norma vigente no se explicó por qué se consideraron únicamente esos tres productos, lo que, a juicio de la parte quejosa que solicitó el amparo, constituye una violación constitucional.

El proyecto agrega que “limitar el beneficio fiscal a tres productos como lo estableció el legislador implica reconocer solo ciertos productos como idóneos para menstruar, dejando fuera alternativas que pueden ser más accesibles o que prefieren utilizar otras personas por razones médicas, culturales, de accesibilidad o sustentabilidad”.

El Tribunal Constitucional aceptó discutir la propuesta y se prevé que el asunto sea analizado durante la semana del 2 de marzo de 2026.

PRODUCTOS QUE NO CONTEMPLA ACTUALMENTE LA LEY DEL IVA EN PRODUCTOS MENSTRUALES

De acuerdo con el documento publicado por la SCJN, existen diversos productos de gestión menstrual que no están incluidos en la tasa cero del IVA y que forman parte del análisis del proyecto:

- Pantiprotectores: artículos de higiene femenina similares a las toallas sanitarias, pero más pequeños y delgados, utilizados para evitar que las secreciones vaginales afecten la ropa interior, especialmente durante la ovulación.

- Ropa interior menstrual (de tela o desechable): prendas con materiales especiales para la absorción del flujo y control de olor, diseñadas para apoyar la gestión de la menstruación y reducir la posibilidad de infecciones o malestares.

- Jabones íntimos: productos que contienen ingredientes como ácido láctico para equilibrar el pH de la vagina y zonas aledañas, con el fin de proteger contra bacterias, microorganismos y alteraciones asociadas a la menstruación.

- Toallas de higiene íntima: diseñadas específicamente para la piel de la zona vaginal, considerada sensible, a diferencia de otras toallitas húmedas que podrían causar irritación o alterar el pH.

- Parches térmicos para cólicos: dispositivos que ofrecen alivio ante el dolor asociado a los cólicos menstruales.

POSTURA DEL EJECUTIVO FEDERAL

El 26 de enero, la Presidencia de la República, a través de la Secretaría de Hacienda, fijó su postura en el sentido de que no compete a la Suprema Corte ampliar la tasa cero del IVA a productos de salud menstrual, según informó el diario La Jornada.

La norma fiscal impugnada fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 12 de noviembre de 2021.

La discusión en la SCJN se centrará en determinar si la redacción actual del artículo 2-A de la Ley del IVA se apega a los principios constitucionales de igualdad, no discriminación y equidad tributaria, así como en definir el alcance del beneficio fiscal respecto a otros productos de gestión menstrual disponibles en el mercado.

