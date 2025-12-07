SEP y Salud impulsan estrategia nacional por menstruación digna en escuelas

México
/ 7 diciembre 2025
    SEP y Salud impulsan estrategia nacional por menstruación digna en escuelas
    El Gobierno de México impulsó la Estrategia Nacional por una Menstruación Digna, con el fin de dar un paso decisivo hacia la igualdad y permanencia escolar de las niñas y adolescentes. FOTO: ESPECIAL

Se busca reconocer la salud menstrual como un derecho humano fundamental y buscar erradicar el abandono escolar

El Gobierno de México impulsó la Estrategia Nacional por una Menstruación Digna, con el fin de dar un paso decisivo hacia la igualdad y permanencia escolar de las niñas y adolescentes de educación básica y media superior.

Con esto se busca reconocer la salud menstrual como un derecho humano fundamental y buscar erradicar el abandono escolar asociado a la falta de condiciones dignas para estudiantes mexicanas.

Esto fue a cargo de la Secretaría de Educación Pública (SEP), a cargo de Mario Delgado Carrillo, y de la Secretaría de Salud (SSA), encabezada por David Kershenobich, como parte de las acciones prioritaria del Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo que reconoce la salud menstrual como un derecho humano fundamental y elemento indispensable para evitar el abandono escolar.

¿QUÉ ES LA ESTRATEGIA NACIONAL POR UNA MENSTRUACIÓN DIGNA?

La Estrategia Nacional por una Menstruación Digna está dirigida a más de 6.2 millones de estudiantes de secundaria de 42 mil 975 planteles, así como a más de 5.4 millones de jóvenes de bachillerato de 21 mil 175 centros escolares, con el fin de garantizar que todas las estudiantes vivan su menstruación sin discriminación, con acompañamiento, información y condiciones dignas.

Se trata de una iniciativa impulsada por las Subsecretarías de Educación Básica y Media Superior de la SEP y la Subsecretaría de Políticas de Salud y Bienestar Poblacional, a través del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Sexual y Reproductiva (CNEGSSR) de la SSA.

Con esto, SEP y Salud distribuirán en los planteles públicos y privados de secundaria y bachillerato materiales educativos y organizarán actividades escolares, campañas informativas, orientación integral, además de la entrega de kits de gestión menstrual en México.

