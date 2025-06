Protestan contra la propaganda durante Marcha del Orgullo en la Ciudad de México

El 28 de junio, durante la Marcha del Orgullo en la Ciudad de México, un grupo disidente de la comunidad LGBT+ protestó en contra de las marcas y políticos, a las cuales denuncian de ‘colgarse’ de la marcha para hacer propaganda.

Con un megáfono y en coro, los manifestantes dijeron: ‘Esta es una marcha para la gente, no para los camiones. Es una marcha a pie, no para los camiones, no queremos partidos políticos ¡Fuera Clara!’

Se reportó la presencia de carros alegóricos, utilizando diferentes marcas de patrocinio. El bloque disidente comenzó a obstaculizar el paso de los vehículos.

Durante su bloqueo en Paseo la Reforma, se gritó ‘Es una marcha, no un negocio’.