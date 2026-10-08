PT cuestiona a Morena por sus candidatos estatales y señala presión de EU

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    PT cuestiona a Morena por sus candidatos estatales y señala presión de EU
    Alberto Anaya, afirmó que hubo presión de Estados Unidos para que Morena se desplazara hacia el centro y la centro-derecha. FOTO: CUARTOSCURO

El dirigente del Partido del Trabajo, Alberto Anaya, afirmó que hubo presión de Estados Unidos sobre Morena

La definición de los perfiles que encabezarán las coordinaciones estatales de Morena rumbo a las elecciones de 2027 abrió un nuevo frente de tensión dentro de la alianza oficialista.

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El dirigente nacional del Partido del Trabajo (PT), Alberto Anaya, acusó que Estados Unidos habría ejercido presión para influir en el proceso interno de Morena y provocar un desplazamiento hacia posiciones de centro y centro-derecha.

PT CUESTIONA DEFINICIÓN DE COORDINACIONES ESTATALES

Anaya sostuvo que la presión estadounidense habría influido en la selección de los perfiles que fueron designados como coordinadores estatales de la Defensa de la Transformación y la Soberanía.

De acuerdo con sus declaraciones, el PT observa un cambio en la orientación política de algunos de los perfiles seleccionados por Morena para competir eventualmente por las gubernaturas que estarán en disputa el próximo año.

El dirigente petista aseguró que su partido mantiene una posición de izquierda y manifestó su preocupación por lo que considera un acercamiento de Morena hacia posiciones más centristas.

Las declaraciones se producen después de que Morena avanzara en la definición de sus coordinadores en las 17 entidades que renovarán gubernatura en 2027.

ALBERTO ANAYA HABLA DE PRESIÓN DE EU

Al ser cuestionado sobre las razones detrás de los perfiles elegidos, Anaya afirmó que, desde su perspectiva, existió presión proveniente de Estados Unidos.

El dirigente del PT también señaló que existe un interés internacional para que América Latina tenga un giro hacia la derecha.

Sin embargo, no presentó públicamente pruebas que demostraran una intervención directa del gobierno estadounidense en las decisiones internas de Morena. Sus declaraciones corresponden a la interpretación política del dirigente petista sobre el proceso de selección.

SHEINBAUM RECHAZA ACUSACIONES DEL PT

La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó los señalamientos de Anaya y calificó como absurdo afirmar que Estados Unidos intervino en la selección de los perfiles de Morena.

La mandataria defendió el mecanismo utilizado por el partido para definir a sus coordinadores estatales y explicó que Morena estableció desde su formación la utilización de encuestas para seleccionar a sus representantes.

Sheinbaum señaló que los resultados pueden no coincidir con las preferencias de algunos integrantes o partidos aliados, pero negó que exista sustento para atribuir las decisiones a una presión estadounidense.

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PT MANTIENE DIFERENCIAS CON MORENA RUMBO A 2027

Las declaraciones de Anaya ocurren en medio de las diferencias entre el PT y Morena por la definición de candidaturas para las elecciones de 2027.

El dirigente petista ha cuestionado el método utilizado para seleccionar a los coordinadores y ha planteado la necesidad de revisar los resultados mediante encuestas en las que participen los aspirantes de su partido.

Aunque el PT mantiene conversaciones con Morena y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Anaya también ha advertido que no observa, por ahora, suficiente voluntad para concretar una coalición total en todos los procesos electorales del próximo año.

La disputa deja abierta la negociación entre los partidos que integran la alianza oficialista de cara a las elecciones de 2027, particularmente en las entidades donde existen aspirantes de distintas fuerzas políticas.

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Rebeca Gallardo

Rebeca Gallardo

Editora de Breaking News. Apasionada creadora de contenido digital y su posicionamiento a través de SEO.

Con más de 5 años de experiencia haciendo comunicación en temas de política, finanzas personales, economía, estilo de vida y contenido de utilidad.

Egresada de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, UNAM.

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