Higinio Martínez pide corregir el rumbo de Morena: “Hay quienes no entienden de qué se trata este proyecto”

A 15 años de la creación de Morena , el senador Higinio Martínez Miranda hizo un llamado a corregir los problemas internos que enfrenta el partido y pidió que sus integrantes mantengan como prioridad el proyecto de transformación del país.

El presidente de la Mesa Directiva del Senado consideró que el crecimiento de Morena también ha generado diferencias entre sus integrantes, pero sostuvo que todavía existe tiempo para corregir aquello que se haya desviado del propósito original.

HIGINIO MARTÍNEZ RECONOCE PROBLEMAS EN MORENA

Martínez, fundador de Morena junto con el expresidente Andrés Manuel López Obrador, señaló que el partido tiene motivos para celebrar los resultados obtenidos desde su creación.

Destacó que el movimiento consiguió convertirse en una fuerza política con presencia en prácticamente todo México en un periodo relativamente corto.

Sin embargo, reconoció que algunos de sus integrantes han cometido errores y que existen comportamientos que deben ser revisados.

“Morena todavía existe para rato”, afirmó el senador, al considerar que los problemas actuales no significan el fin del proyecto político.

EL LLAMADO A NO ANTEPONER INTERESES PERSONALES

Uno de los principales planteamientos de Higinio Martínez fue que los dirigentes y funcionarios de Morena no deben utilizar el poder político para beneficio personal.

El senador sostuvo que el propósito original del movimiento es transformar las condiciones de vida de millones de mexicanos, por lo que llamó a mantener ese objetivo por encima de intereses individuales.