Higinio Martínez pide corregir el rumbo de Morena: “Hay quienes no entienden de qué se trata este proyecto”
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A 15 años de la fundación de Morena, el presidente del Senado, Higinio Martínez, reconoció que el partido enfrenta diferencias y errores internos.
A 15 años de la creación de Morena, el senador Higinio Martínez Miranda hizo un llamado a corregir los problemas internos que enfrenta el partido y pidió que sus integrantes mantengan como prioridad el proyecto de transformación del país.
El presidente de la Mesa Directiva del Senado consideró que el crecimiento de Morena también ha generado diferencias entre sus integrantes, pero sostuvo que todavía existe tiempo para corregir aquello que se haya desviado del propósito original.
HIGINIO MARTÍNEZ RECONOCE PROBLEMAS EN MORENA
Martínez, fundador de Morena junto con el expresidente Andrés Manuel López Obrador, señaló que el partido tiene motivos para celebrar los resultados obtenidos desde su creación.
Destacó que el movimiento consiguió convertirse en una fuerza política con presencia en prácticamente todo México en un periodo relativamente corto.
Sin embargo, reconoció que algunos de sus integrantes han cometido errores y que existen comportamientos que deben ser revisados.
“Morena todavía existe para rato”, afirmó el senador, al considerar que los problemas actuales no significan el fin del proyecto político.
EL LLAMADO A NO ANTEPONER INTERESES PERSONALES
Uno de los principales planteamientos de Higinio Martínez fue que los dirigentes y funcionarios de Morena no deben utilizar el poder político para beneficio personal.
El senador sostuvo que el propósito original del movimiento es transformar las condiciones de vida de millones de mexicanos, por lo que llamó a mantener ese objetivo por encima de intereses individuales.
En ese sentido, señaló que Morena está integrado por personas con distintas formas de pensar y actuar, por lo que pueden existir errores o integrantes que, desde su perspectiva, no comprendan plenamente el proyecto.
El legislador mexiquense ha hecho llamados similares anteriormente. En febrero de 2026, por ejemplo, pidió corregir conductas de funcionarios y advirtió sobre la importancia de mantener límites y responsabilidades dentro del partido.
PROCESOS INTERNOS PUEDEN GENERAR DIFERENCIAS
Martínez también reconoció que los procesos internos de Morena pueden provocar inconformidades entre sus integrantes.
Uno de los puntos que pueden generar diferencias es la definición de candidaturas y posiciones electorales, debido a que no todos los militantes estarán de acuerdo con las decisiones que tome el partido.
Ante este escenario, consideró necesario establecer límites y poner orden para que quienes formen parte de Morena compartan el propósito fundamental del movimiento.
MORENA NO ES UN PARTIDO MONOLÍTICO
El presidente del Senado rechazó la idea de que Morena sea un partido monolítico.
Explicó que su crecimiento y la incorporación de distintos sectores han provocado la existencia de diferentes posturas dentro de la organización política.
Para Martínez, esta diversidad forma parte de la realidad actual de Morena, aunque también representa un reto para mantener una dirección común.
A 15 años de su fundación, el senador consideró que el partido todavía tiene margen para corregir errores y preservar el proyecto con el que comenzó su trayectoria política.