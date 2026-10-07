“¿A favor del ‘huachicol’ fiscal?”: Diputada de Morena se equivoca en la tribuna y confunde a su bancada

Durante el debate de la reforma a la Ley Aduanera en la Cámara de Diputados -que busca evitar la subvaluación en aduanas-, la diputada federal de Morena por Puebla, Claudia Rivera Vivanco le ‘traicionó el subconsciente’ al protagonizar un momento que de inmediatamente provocó las burlas al lanzar una serie de arengas desde tribuna. Previamente, la morenista defendió la reforma y aseguró que busca cerrar espacios a las llamadas “trampas fiscales” en las aduanas: “Había productos, empresarios que declaraban mercancías a precios ridículamente bajos para no pagar lo justo. Eso aquí y en cualquier parte del mundo no se le puede llamar comercio, eso se le llama fraude”.

”¿A FAVOR DEL HUACHICOL FISCAL?” Rivera Vivanco para concluir su intervención en la Cámara Baja al preguntar a sus compañeros si estaban a favor del combate a la corrupción y a la evasión fiscal, preguntas que fueron respondidas con un “¡sí!”. Sin embargo, la congresista morenista preguntó a sus compañeras y compañeros si estaban a favor del huachicol fiscal. “Compañeras y compañeros, les pregunto: ¿A favor del combate a la corrupción? Sí. ¿A favor del combate a la evasión? Sí. ¿A favor del huachicol fiscal?”, seguido de algunas respuestas afirmativas entre los legisladores que la acompañaban.

La pregunta generó confusión entre diputadas y diputados de Morena, quienes de inmediato respondieron “¡no!”. De acuerdo con el medio de comunicación Reforma, Olga Leticia Chávez respondió “¡sí!”, mientras que Rocío López y Alma Higuera reaccionaron entre risas; esta última corrigió después con un “¡no!”. Rivera Vivanco también sonrió ante lo ocurrido. Rivera Vivanco corrigió enseguida, sosteniendo que Morena está a favor del combate al huachicol fiscal. “Queremos ver el voto a favor del combate a la corrupción, a favor del combate al huachicol fiscal, al proceso de transformación en la votación por unanimidad. A ver si es cierto que el combate a la corrupción y la evasión fiscal”.

“ME JUGÓ UNA MALA PASADA” Tras la viralización del video en redes sociales, Claudia Rivera reconoció que cometió una pifia, y argumentó que la emoción parlamentaria le jugó una mala pasada en tribuna. “Oigan, ya vi que soy tendencia porque en la tribuna la lengua se me trabó por completo. Definitivamente, la emoción parlamentaria y las prisas me jugaron una mala pasada en tribuna. Aclaro para que no haya dudas: Mi postura y mi voto son y siempre han sido EN CONTRA del huachicol fiscal. ¡Saludos a los que andan haciendo fiesta con el blooper!”, escribió en sus redes sociales.

Claudia Rivera Vivanco nació el 27 de noviembre de 1983 en Puebla. Es economista egresada de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y cuenta con una maestría en Desarrollo Regional Sustentable. En 2018 ganó la elección para gobernar el municipio de Puebla, cargo que ocupó hasta 2021. Actualmente, es diputada federal por el Distrito 7, con cabecera en Tepeaca, y forma parte de la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

LEY ADUANERA La reforma quedó aprobada en lo general por 334 votos a favor de Morena, PT y PVEM, 119 en contra de PRI, PAN y Movimiento Ciudadano, juntos a cero abstenciones. La Ley Aduanera, como se le conoce, contempla medidas para combatir prácticas relacionadas con el huachicol fiscal. Aunque busca fortalecer el control sobre las mercancías importadas, así como establecer sanciones para determinar infracciones relacionadas con los hidrocarburos y petrolíferos. Uno de los principales cambios busca eliminar el umbral fijo de 50% de subvaluación que actualmente permite el embargo precautorio; con esta modificación se establecerá mediante disposiciones administrativas el porcentaje a partir del cual podrá retener mercancías. Los cambios, de acuerdo con el artículo transitorio aprobado, entrarían en vigor el 1 de enero de 2027. (Con información de El Universal)