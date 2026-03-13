Plan B, un ‘berrinche presidencial’ que pone en riesgo la unidad de la coalición Morena-PT-PVEM: Loret de Mola

    Plan B, un ‘berrinche presidencial’ que pone en riesgo la unidad de la coalición Morena-PT-PVEM: Loret de Mola
    De acuerdo con Carlos Loret de Mola, el Plan B de la presidenta Claudia Sheinbaum es muestra de la frustración de la mandataria por el rechazo de su reforma, pero se arriesga a un rompimiento con sus aliados rumbo al 2027 CUARTOSCURO

La Presidenta, advierte hoy el periodista en su columna ‘Historias de reportero’, está dinamitando la alianza con el Partido del Trabajo y el Verde por un acto de represalia, sólo porque ‘está enojada’ tras su derrota en la reforma electoral

CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum estaría dinamitando la coalición entre Morena y sus aliados, que ven al Plan B como “berrinche presidencial”, muestra de su enojo tras haberle rechazado su reforma electoral.

El señalamiento lo hace hoy en sus “Historias de Reportero” el periodista Carlos Loret de Mola, quien expone en su artículo la reacción del Verde Ecologista y el Partido del Trabajo, tras conocer el Plan B de Sheinbaum.

“Todos salieron con la idea de que el Plan B es más que nada un berrinche presidencial, la exhibición de su frustración porque su reforma electoral no se aprobó”, refiere sobre la reunión sostenida en Palacio Nacional a la que fueron convocados los aliados oficialistas.

De acuerdo con el conductor del noticiero estelar de Latinus, los integrantes del PT y PVEM ven al Plan B como un acto de represalia que pone en riesgo no sólo la unidad de la coalición a nivel local, sino también los triunfos electorales en 2027.

La propuesta de la Presidenta ha sido interpretada como un intento de asfixiar económicamente a la clase política en general, alcanzando tanto a los Congresos locales como a los Ayuntamientos y organismos electorales.

“¿Y qué es el Plan B? Una serie de recortes presupuestales a nivel local: en Congresos estatales, alcaldías, organismos electorales. La recepción no pudo ser más anticlimática, según lo que me relataron para esta columna fuentes con acceso directo a lo que sucedió en el encuentro. El PT y el Verde se quedaron desconcertados”, señala el periodista.

MORENA LE ABRE LA PUERTA A LA DIVISIÓN CON EL PLAN B

Tras la reunión en Palacio Nacional, afirma Loret de Mola, los aliados oficialistas mostraron su preocupación, pues el próximo año habrá elecciones en todos los estados y en 17 de ellos se renovarán gubernaturas.

El recorte ha sido visto por el PT y Verde como una forma de abrirle la puerta a la división cuando lo que se necesita es unidad.

“¿Recortar dinero a nivel local cuando el próximo año hay elecciones en todos los estados? ¿Le estás quitando dinero a los diputados locales que justo van a renovarse el próximo año? ¿Cómo se imaginan que van a reaccionar? ¿Cómo van a reaccionar los partidos del oficialismo en particular en los 17 estados donde se renuevan las gubernaturas?

“Van a dinamitar la alianza a nivel local. Es abrirle la puerta a la molestia, el enojo y la división, justo cuando lo que se necesita es lo contrario: unidad para que la oposición no avance”, refiere sobre las preocupaciones de los aliados morenistas.

La reunión realizada en Palacio Nacional tras el rechazo de la reforma, de acuerdo con medios nacionales, duró alrededor de cinco horas, tras las cuales no se habría llegado a ningún acuerdo, según dio a conocer el coordinador nacional electoral del PVEM, Arturo Escobar.

“Más bien estuvimos trabajando para ver qué se puede construir de las leyes secundarias, y posibles propuestas para el futuro. No hay nada”, dijo al respecto Escobar al salir de Palacio.

UNA REUNIÓN, LARGA Y TEDIOSA, EN LA QUE SHEINBAUM SÓLO ESTUVO 3 MINUTOS: LORET

Aunque Arturo Escobar y Vega, coordinador nacional electoral del PVEM, aseguró que la mandataria Claudia Sheinbaum no les reprochó el rechazo de la reforma electoral y que incluso se encontraba de buen ánimo, Loret de Mola relata en su columna que fue una reunión “larga y tediosa”, donde la Presidenta dejó ver su enojo y frustración.

Refiere en su columna “Historia de Reportero” que Sheinbaum apenas estuvo tres minutos con ellos, lo que fue visto como una muestra de desdén.

“Los del Verde llegaron puntuales. Los del PT llegaron hora y media tarde. Los del gobierno ya estaban esperando. Cuando estaban todos, se incorporó la Presidenta. Estuvo cosa de tres minutos. No más. Ese desdén fue el primer mensaje. La doctora Sheinbaum está enojada porque sus aliados rechazaron su reforma”, dice el relato del periodista.

Detalla que la mandataria les lanzó el Plan B, del cual no entró en detalles, como un reto para redimirse tras haber votado en contra de su reforma.

“El segundo mensaje fue delinearles a grandes rasgos el Plan B, como lanzándoles el reto: aquí tienen la oportunidad de redimirse. Pero ni siquiera entró en detalles. Expresó las grandes líneas y se retiró ordenando que la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, se encargara de ahondar en los detalles del Plan B”, añade sobre este episodio en Palacio Nacional.

Ayer, en su conferencia de prensa, la Presidenta dijo que el rechazo de su reforma electoral no es una derrota y advirtió que ahora enviará al Congreso el Plan B, el cual busca acabar con los privilegios.

“Entonces, ¿en qué consiste el plan B? En lo mismo, seguir disminuyendo los privilegios... de aquellos que todavía tienen exceso en los recursos públicos”, refirió.

