¿Qué es la variante Frankenstein del COVID-19 que predomina en México?

La variante de COVID-19 conocida como “Frankenstein” o “Stratus” se ha convertido en la de mayor presencia en México durante esta época de frío, de acuerdo con reportes de autoridades sanitarias e información difundida por el medio Excélsior.

Su apodo proviene de que es una mezcla de dos versiones anteriores del virus, lo que le permite propagarse con mayor facilidad. A pesar de la alarma que genera su nombre, la comunidad médica aclara que esta cepa no causa una enfermedad más grave.

¿POR QUÉ SE LE CONOCE COMO VARIANTE FRANKENSTEIN?

El nombre científico de la variante es XFG, pero informalmente se le ha llamado en redes sociales y medios como “Frankenstein” o “Stratus” debido a su origen. Esto significa que nació de la combinación de dos subramas de la familia Ómicron.

Esa unión de material genético le otorga mutaciones que facilitan su dispersión. Por este motivo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) la mantiene bajo observación constante en todo el mundo.

¿ES MÁS CONTAGIOSA O PELIGROSA?

Esta cepa destaca por su rapidez para contagiar, ya que sus mutaciones le ayudan a evadir de forma parcial las defensas del cuerpo. Esto provoca que sea más fácil infectarse o volver a enfermarse, incluso si ya se tuvo COVID-19 anteriormente.

Sin embargo, los profesionales coinciden en que no provoca complicaciones graves ni aumenta la hospitalización. En la gran mayoría de los casos, la infección se comporta como un resfriado o gripe común de temporada.