¿Qué es la variante Frankenstein del COVID-19 que predomina en México?

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    ¿Qué es la variante Frankenstein del COVID-19 que predomina en México?
    TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO, 26NOVIEMBRE2025.- De manera conjunta la UAEMÉX y la Secretaría de Salud estatal llevaron a cabo en Toluca la Mega Jornada de Vacunación, teniendo como sede en el Estadio de Fútbol Americano “Lic. Juan Josafat Pichardo Cruz”, se aplicaron vacunas de Influenza, COVID-19, Neumococo, BCG, Sarampión y Tétanos a personas de todas las edades. FOTO: CRISANTA ESPINOSA AGUILAR/CUARTOSCURO.COM Crisanta Espinosa Aguilar
Rafael Urbina
por Rafael Urbina

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Conoce los detalles de la cepa XFG o Stratus, la cual registra mayor transmisibilidad durante esta temporada invernal.

La variante de COVID-19 conocida como “Frankenstein” o “Stratus” se ha convertido en la de mayor presencia en México durante esta época de frío, de acuerdo con reportes de autoridades sanitarias e información difundida por el medio Excélsior.

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Su apodo proviene de que es una mezcla de dos versiones anteriores del virus, lo que le permite propagarse con mayor facilidad. A pesar de la alarma que genera su nombre, la comunidad médica aclara que esta cepa no causa una enfermedad más grave.

¿POR QUÉ SE LE CONOCE COMO VARIANTE FRANKENSTEIN?

El nombre científico de la variante es XFG, pero informalmente se le ha llamado en redes sociales y medios como “Frankenstein” o “Stratus” debido a su origen. Esto significa que nació de la combinación de dos subramas de la familia Ómicron.

Esa unión de material genético le otorga mutaciones que facilitan su dispersión. Por este motivo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) la mantiene bajo observación constante en todo el mundo.

¿ES MÁS CONTAGIOSA O PELIGROSA?

Esta cepa destaca por su rapidez para contagiar, ya que sus mutaciones le ayudan a evadir de forma parcial las defensas del cuerpo. Esto provoca que sea más fácil infectarse o volver a enfermarse, incluso si ya se tuvo COVID-19 anteriormente.

Sin embargo, los profesionales coinciden en que no provoca complicaciones graves ni aumenta la hospitalización. En la gran mayoría de los casos, la infección se comporta como un resfriado o gripe común de temporada.

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¿CUÁLES SON LOS SÍNTOMAS PRINCIPALES?

Los malestares son muy parecidos a los de otras variantes de COVID-19 y se concentran principalmente en las vías respiratorias altas. Si te contagias, es común presentar: dolor de cabeza, garganta irritada, tos seca, congestión nasal, fiebre ligera, dolor de cuerpo o fatiga y en algunos casos pérdida temporal del gusto o del olfato.

¿CÓMO PREVENIR EL CONTAGIO DURANTE ESTA TEMPORADA?

La vacunación es el método más efectivo para evitar complicaciones por esta y otras cepas. Las autoridades recomiendan acudir a los centros de salud para recibir el refuerzo correspondiente durante la campaña invernal.

Asimismo, se aconseja reforzar los cuidados básicos en personas vulnerables, como adultos mayores, embarazadas y pacientes con enfermedades crónicas. Usar cubrebocas en espacios cerrados o poco ventilados y quedarse en casa ante la presencia de síntomas ayuda a cortar la cadena de contagios.

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Escritor, músico y editor. Fanático del sonido y la cultura Grunge de los 90’s. Me interesa la escena local artística de la ciudad, como los artistas gráficos o las bandas de música underground y alternativas. Soy vocalista y compositor de una banda local de Grunge llamada Haven Box, además de Licenciado en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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