Qué se sabe sobre el asesinato de la perrita Moni, presuntamente a manos de Flor ‘N’, mujer de la tercera edad
Autoridades investigan la muerte de Moni, perrita de 15 años que fue golpeada y enterrada por adulta mayor
La desaparición de una perrita llamada Moni derivó en una investigación por crueldad animal en la alcaldía Coyoacán, luego de que autoridades confirmaran que el animal murió a causa de agresiones físicas. El caso se remonta al 27 de mayo de 2024, cuando los propietarios del animal reportaron su ausencia y comenzaron una búsqueda en la zona.
De acuerdo con los testimonios de la familia, Moni era una perrita de aproximadamente 15 años de edad, de tamaño pequeño y pelaje negro. Debido a su edad, presentaba limitaciones de visión y audición.
Tras varios días sin localizarla, los dueños iniciaron recorridos por calles cercanas, colocaron carteles y difundieron mensajes en redes sociales para intentar obtener información sobre su paradero.
VECINO ALERTÓ SOBRE UNA MUJER QUE RECOGIÓ A LA PERRITA MONI
Durante las labores de búsqueda, un vecino informó a la familia que una mujer, identificada posteriormente como Flor “N”, habría recogido a la perrita de la vía pública.
Según los testimonios recabados, la mujer era conocida en la zona y se presentaba ante algunos residentes como una persona que ayudaba o rescataba animales.
Con esta información, los propietarios acudieron al domicilio de la señalada para preguntar si había visto a Moni. En ese primer encuentro, la mujer negó tener conocimiento sobre la mascota o su ubicación.
VIDEO DE SEGURIDAD REGISTRÓ EL MOMENTO EN QUE LA PERRITA FUE LLEVADA AL DOMICILIO DE FLOR ‘N’
Posteriormente, uno de los dueños obtuvo acceso a imágenes de una cámara de vigilancia ubicada cerca del sitio donde desapareció la perrita.
En el material se observa el momento en que Flor “N” coloca un lazo alrededor del cuello de Moni y la conduce hacia su vivienda.
Con este video, los propietarios regresaron al domicilio para confrontar a la mujer. A pesar de mostrarle las imágenes, la señalada mantuvo su versión inicial de no saber nada sobre el animal.
ENCUENTRAN ENTERRADA A PERRITA MONI EN JARDINERA DE LA CASA DE FLOR ‘N’
Ante la falta de respuestas, los familiares revisaron el exterior de la vivienda. En una jardinera cercana al inmueble detectaron tierra removida.
Al inspeccionar el sitio, localizaron el cuerpo de la perrita enterrado bajo tierra, cal y hojarasca.
Tras el hallazgo, el cadáver fue trasladado para la realización de estudios forenses.
EXAMEN FORENSE CONFIRMÓ QUE CMONI MURIÓ POR SHOCK HIPOVOLÉMICO
De acuerdo con el informe médico, el animal presentaba múltiples lesiones, entre ellas costillas fracturadas y daños internos severos. El dictamen estableció que la muerte se produjo por un shock hipovolémico, provocado por la pérdida significativa de sangre y oxigenación tras las agresiones.
La información generó reacciones entre habitantes de la zona y usuarios de redes sociales, quienes comenzaron a difundir el caso y a exigir que se investigara lo ocurrido.
VECINOS SEÑALAN QUE FLOR ‘N’ PODRÍA ESTAR DETRÁS DE MÁS MUERTES DE PERROS
Durante las indagatorias, algunos vecinos señalaron que Flor “N” presuntamente habría recogido en otras ocasiones perros de la calle bajo el argumento de ayudarlos.
Estas versiones fueron integradas como testimonios dentro de las investigaciones realizadas por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.
VINCULAN A PROCESO A FLOR ‘N’ POR CRUELDAD ANIMAL
El 25 de agosto de 2025, un juez determinó vincular a proceso a Flor “N” por el delito de crueldad animal relacionado con la muerte de Moni.
Durante la audiencia, la defensa argumentó presuntas irregularidades en el procedimiento y mencionó amenazas contra la mujer; sin embargo, el juez rechazó dichos planteamientos y señaló que, pese a su edad, la imputada podía comprender que la crueldad animal constituye un delito.
Como medida cautelar, el juez ordenó que la mujer acudiera periódicamente a firmar al penal de Santa Martha Acatitla.
JUEZ CONCEDE SUSPENSIÓN PROVISIONAL
El 6 de marzo, la mujer de 77 años obtuvo una suspensión provisional después de admitir su responsabilidad en el asesinato y envenenamiento de perros en la zona y ofrecer disculpas públicas, además de comprometerse a reparar el daño a los propietarios de las mascotas afectadas.
La decisión judicial generó inconformidad entre algunos vecinos y activistas de la alcaldía Coyoacán, quienes manifestaron su desacuerdo con la medida.
CONFRONTAN A FLOR ‘N’ TRAS SALIR DE JUZGADO
Al concluir una de las diligencias judiciales, una de las personas afectadas confrontó a la mujer a las afueras del juzgado y le reclamó por la muerte de varios animales en la zona.
Durante el momento, personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México intervino para escoltar a la mujer hacia un vehículo.
El caso de Moni se volvió ampliamente conocido después de que se difundiera el video captado por cámaras de vigilancia, donde se observa el momento en que la mujer conduce a la perrita hacia su domicilio el día de su desaparición.
Las imágenes, junto con el testimonio de los dueños y el hallazgo del cuerpo, formaron parte de los elementos considerados dentro de la investigación que actualmente sigue su curso en la capital del país.