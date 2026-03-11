Qué se sabe sobre el asesinato de la perrita Moni, presuntamente a manos de Flor ‘N’, mujer de la tercera edad

La desaparición de una perrita llamada Moni derivó en una investigación por crueldad animal en la alcaldía Coyoacán, luego de que autoridades confirmaran que el animal murió a causa de agresiones físicas. El caso se remonta al 27 de mayo de 2024, cuando los propietarios del animal reportaron su ausencia y comenzaron una búsqueda en la zona.

De acuerdo con los testimonios de la familia, Moni era una perrita de aproximadamente 15 años de edad, de tamaño pequeño y pelaje negro. Debido a su edad, presentaba limitaciones de visión y audición.

Tras varios días sin localizarla, los dueños iniciaron recorridos por calles cercanas, colocaron carteles y difundieron mensajes en redes sociales para intentar obtener información sobre su paradero.

VECINO ALERTÓ SOBRE UNA MUJER QUE RECOGIÓ A LA PERRITA MONI

Durante las labores de búsqueda, un vecino informó a la familia que una mujer, identificada posteriormente como Flor “N”, habría recogido a la perrita de la vía pública.

Según los testimonios recabados, la mujer era conocida en la zona y se presentaba ante algunos residentes como una persona que ayudaba o rescataba animales.

Con esta información, los propietarios acudieron al domicilio de la señalada para preguntar si había visto a Moni. En ese primer encuentro, la mujer negó tener conocimiento sobre la mascota o su ubicación.

VIDEO DE SEGURIDAD REGISTRÓ EL MOMENTO EN QUE LA PERRITA FUE LLEVADA AL DOMICILIO DE FLOR ‘N’

Posteriormente, uno de los dueños obtuvo acceso a imágenes de una cámara de vigilancia ubicada cerca del sitio donde desapareció la perrita.

En el material se observa el momento en que Flor “N” coloca un lazo alrededor del cuello de Moni y la conduce hacia su vivienda.

Con este video, los propietarios regresaron al domicilio para confrontar a la mujer. A pesar de mostrarle las imágenes, la señalada mantuvo su versión inicial de no saber nada sobre el animal.