Quema de cobre ocasiona incendio en tres tejabanes, en Nuevo León
En el sitio se descartaron personas lesionadas, así como riesgos para la población
Monterrey, Nuevo León.- Elementos de Protección Civil de Nuevo León (PCNL) atendieron el incendio de tres tejabanes en el municipio de Guadalupe, sin reporte de lesionados.
Los hechos se registraron en una vivienda de madera ubicada en El Salto de Juanacatlán 50, en la colonia Tierra Propia segundo sector.
La unidad de PCNL acudió al reporte del siniestro y al llegar confirmó que se trataba de un siniestro en tres tejabanes, en donde se consumieron muebles diversos y electrodomésticos.
En las labores participaron elementos de Bomberos Guadalupe y Protección Civil Guadalupe.
Aparentemente el incendio fue causado por la quema de cobre. En el sitio se descartaron personas lesionadas, así como riesgos para la población.