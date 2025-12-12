Quema de cobre ocasiona incendio en tres tejabanes, en Nuevo León

Monterrey, Nuevo León.- Elementos de Protección Civil de Nuevo León (PCNL) atendieron el incendio de tres tejabanes en el municipio de Guadalupe, sin reporte de lesionados.

Los hechos se registraron en una vivienda de madera ubicada en El Salto de Juanacatlán 50, en la colonia Tierra Propia segundo sector.

