Quema de cobre ocasiona incendio en tres tejabanes, en Nuevo León

México
/ 12 diciembre 2025
    Elementos de Protección Civil de Nuevo León (PCNL) atendieron el incendio de tres tejabanes en el municipio de Guadalupe, sin reporte de lesionados.
En el sitio se descartaron personas lesionadas, así como riesgos para la población

Monterrey, Nuevo León.- Elementos de Protección Civil de Nuevo León (PCNL) atendieron el incendio de tres tejabanes en el municipio de Guadalupe, sin reporte de lesionados.

Los hechos se registraron en una vivienda de madera ubicada en El Salto de Juanacatlán 50, en la colonia Tierra Propia segundo sector.

La unidad de PCNL acudió al reporte del siniestro y al llegar confirmó que se trataba de un siniestro en tres tejabanes, en donde se consumieron muebles diversos y electrodomésticos.

En las labores participaron elementos de Bomberos Guadalupe y Protección Civil Guadalupe.

Aparentemente el incendio fue causado por la quema de cobre. En el sitio se descartaron personas lesionadas, así como riesgos para la población.

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
Columna: Merodeando

