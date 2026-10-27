Quema Pemex 19% de su gas con valor de 815 mdd y reduce 81% sus ventas respecto a 2010

Incluso si Pemex cumpliera su meta de producir 5 mil millones de pies cúbicos este año, la cifra sería todavía menor a los 7 mil 20 millones que produjo hace 16 años.

En el periodo mencionado, Petróleos Mexicanos ( Pemex ) produjo 4 mil 916 millones de pies cúbicos diarios de gas natural en promedio, una caída de 30 por ciento con respecto al mismo periodo de 2010, de acuerdo con datos de Pemex.

La producción de gas natural va a la baja, pero su envío a quemadores está aumentando, al grado de que entre enero y agosto pasado se “evaporaron” más de 815 millones de dólares, equivalentes al 18.6 por ciento del volumen de su producción.

Sin embargo, del total del gas natural procesado en los primeros ocho meses del año, Pemex envió a quemadores de campo 914 millones de pies cúbicos, de acuerdo con un análisis elaborado por Francisco Barnés de Castro, integrante del Observatorio Ciudadano de la Energía.

De acuerdo con la Administración de Información de Energía de Estados Unidos, el valor del millón de BTU es de 3.54 dólares, por lo que Pemex habría enviado a quemadores diariamente 3 mil 355 millones de dólares en gas natural, lo que equivale a 815.3 millones en los primeros ocho meses del año.

El gas enviado a quemadores sería la mayor cantidad de los últimos 16 años, de acuerdo con las estadísticas elaboradas por Barnés de Castro.

De 2010 a 2018, Pemex envió en promedio 4.4 por ciento de su producción de gas natural a quemadores de campo, pero a partir de 2020 esta cifra se incrementó a 10.6 por ciento en promedio, se desprende del documento.

Pemex utilizó un millón 170 mil pies cúbicos diarios para autoconsumo de exploración y producción, lo que representa casi 24 por ciento del gas que produce.

Además, la venta de gas seco, es decir, aquel que ha sido procesado en plantas para remover los componentes más pesados, como etano, propano, butano y condensados, y que se usa para consumo comercial, industrial o eléctrico, también se redujo.

Mientras que en 2010 Pemex comercializaba 2 mil 695 millones de pies cúbicos diarios, a agosto de este año la cifra rondó los 512 millones, una caída de 81 por ciento.

Es decir, mientras hace 16 años Pemex comercializaba a terceros casi 55 por ciento de la producción de gas seco, este año solo ha colocado 21 por ciento.

Juan Manuel Calderón, director de Políticas Públicas de Environmental Defense Fund, aseguró que Pemex enfrenta simultáneamente el desafío de fortalecer su desempeño operativo y financiero, reducir emisiones como las de metano y optimizar el aprovechamiento del gas que produce.