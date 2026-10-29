Queman 52 toneladas de aguacate en Michoacán por presunta plaga de gusano barrenador

Productores de aguacate quemaron 52 toneladas de fruta en el municipio de Peribán, Michoacán, para evitar la entrada de plagas a la región. El cargamento fue interceptado e incinerado a la orilla de un camino tras confirmarse que no cumplía con los controles sanitarios exigidos en la zona.

El rechazo del producto ocurrió en una empaquetadora del municipio de Uruapan. Integrantes del sector detectaron la presencia de gusano barrenador en el lote, un insecto que perfora la fruta y destruye los cultivos, lo que obligó a detener su distribución de inmediato.

La fruta destruida provenía de los estados de Jalisco, Colima y Nayarit. Las autoridades y gremios locales mantienen revisiones estrictas a los camiones que ingresan desde otras entidades para evitar que fruta de fuera ponga en riesgo la producción de la entidad.

Un video difundido por la agencia Quadratín Michoacán muestra el momento exacto en que los aguacates ardían en una zanja junto al camión de carga. En las imágenes se observa humo denso y el uso de cal y fertilizantes en el terreno para neutralizar cualquier riesgo biológico.