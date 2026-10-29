Queman 52 toneladas de aguacate en Michoacán por presunta plaga de gusano barrenador
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Productores en Peribán incineran fruta de Jalisco, Colima y Nayarit tras ser rechazada en un empaque de Uruapan por gusano barrenador.
Productores de aguacate quemaron 52 toneladas de fruta en el municipio de Peribán, Michoacán, para evitar la entrada de plagas a la región. El cargamento fue interceptado e incinerado a la orilla de un camino tras confirmarse que no cumplía con los controles sanitarios exigidos en la zona.
El rechazo del producto ocurrió en una empaquetadora del municipio de Uruapan. Integrantes del sector detectaron la presencia de gusano barrenador en el lote, un insecto que perfora la fruta y destruye los cultivos, lo que obligó a detener su distribución de inmediato.
La fruta destruida provenía de los estados de Jalisco, Colima y Nayarit. Las autoridades y gremios locales mantienen revisiones estrictas a los camiones que ingresan desde otras entidades para evitar que fruta de fuera ponga en riesgo la producción de la entidad.
Un video difundido por la agencia Quadratín Michoacán muestra el momento exacto en que los aguacates ardían en una zanja junto al camión de carga. En las imágenes se observa humo denso y el uso de cal y fertilizantes en el terreno para neutralizar cualquier riesgo biológico.
PONE EN PELIGRO LA ECONOMÍA DEL ESTADO
La presencia de plagas representa un peligro directo para la economía de Michoacán, el principal exportador de aguacate hacia Estados Unidos. Un brote de este tipo podría provocar el cierre de fronteras comerciales y dejar pérdidas millonarias a miles de familias que dependen del cultivo.
Las Juntas Locales de Sanidad Vegetal reforzaron los puntos de inspección en las carreteras del estado. La consigna de los agricultores es clara: no se permitirá el paso de ningún cargamento foráneo que no cuente con certificaciones sanitarias en regla.