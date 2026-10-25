Niños de siete años se extravían en Nuevo León por salir a buscar un campo de fútbol

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    Niños de siete años se extravían en Nuevo León por salir a buscar un campo de fútbol
    Dos menores de tan solo siete años fueron localizados por policías de Monterrey luego de que se perdieron tras salir de su casa para dirigirse a unos campos de fútbol en Nuevo León. POLICÍA MONTERREY
    Niños de siete años se extravían en Nuevo León por salir a buscar un campo de fútbol
    Dos menores de tan solo siete años fueron localizados por policías de Monterrey luego de que se perdieron tras salir de su casa para dirigirse a unos campos de fútbol en Nuevo León. POLICÍA MONTERREY
    Niños de siete años se extravían en Nuevo León por salir a buscar un campo de fútbol
    Dos menores de tan solo siete años fueron localizados por policías de Monterrey luego de que se perdieron tras salir de su casa para dirigirse a unos campos de fútbol en Nuevo León. POLICÍA MONTERREY

Los menores fueron auxiliados por policías de Monterrey que recibieron el reporte de los niños perdidos

MONTERREY, NL.- Dos menores de tan solo siete años fueron localizados por policías de Monterrey luego de que se perdieron tras salir de su casa para dirigirse a unos campos de fútbol en Nuevo León.

Los hechos se registraron este sábado cuando los menores fueron auxiliados por los policías municipales en el cruce de Raymundo Jardón y Mina en el Barrio Antiguo.

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Se informó que los niños son amigos y salieron de su domicilio en el municipio de Guadalupe y abordaron un camión para ir a unos campos de fútbol en la colonia CROC.

Sin embargo, al darse cuenta de que no conocían su destino, decidieron bajar del camión sobre la avenida Constitución y en un conocido restaurante de cabrito pidieron apoyo.

Le dijeron al encargado del negocio que no sabían como regresar a su casa por lo que el hombre reportó los hechos a policías de Monterrey.

Los menores fueron identificados como Carlos y Saúl que mencionaron que salieron de sus domicilios en la colonia Atoyac de Álvarez, pero al no saber donde estaban decidieron descender de la unidad.

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Los menores fueron trasladados a las instalaciones de la Policía de Monterrey en donde se les practicó una revisión médica y se localizó a sus padres que ya habían reportado su extravío a autoridades del ayuntamiento de Guadalupe.

Las madres de los niños arribaron a la corporación regiomontana para que les fueran entregados.

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Aracely Chantaka

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
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