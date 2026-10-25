Niños de siete años se extravían en Nuevo León por salir a buscar un campo de fútbol

MONTERREY, NL.- Dos menores de tan solo siete años fueron localizados por policías de Monterrey luego de que se perdieron tras salir de su casa para dirigirse a unos campos de fútbol en Nuevo León. Los hechos se registraron este sábado cuando los menores fueron auxiliados por los policías municipales en el cruce de Raymundo Jardón y Mina en el Barrio Antiguo.

Se informó que los niños son amigos y salieron de su domicilio en el municipio de Guadalupe y abordaron un camión para ir a unos campos de fútbol en la colonia CROC. Sin embargo, al darse cuenta de que no conocían su destino, decidieron bajar del camión sobre la avenida Constitución y en un conocido restaurante de cabrito pidieron apoyo. Le dijeron al encargado del negocio que no sabían como regresar a su casa por lo que el hombre reportó los hechos a policías de Monterrey. Los menores fueron identificados como Carlos y Saúl que mencionaron que salieron de sus domicilios en la colonia Atoyac de Álvarez, pero al no saber donde estaban decidieron descender de la unidad.

Los menores fueron trasladados a las instalaciones de la Policía de Monterrey en donde se les practicó una revisión médica y se localizó a sus padres que ya habían reportado su extravío a autoridades del ayuntamiento de Guadalupe. Las madres de los niños arribaron a la corporación regiomontana para que les fueran entregados.