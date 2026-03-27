Revela gobierno de Sheinbaum que hay más de 130 mil desaparecidos en México desde 2006 a la fecha

Durante la presentación del informe, se detalló que el registro histórico nacional acumula 394 mil 645 casos desde 1952 , de los cuales 262 mil 111 personas han sido localizadas , lo que representa el 66% del total .

El Gobierno encabezado por Claudia Sheinbaum dio a conocer una de las cifras más relevantes en materia de seguridad y derechos humanos: 130 mil 178 personas desaparecidas o no localizadas en México desde 2006 a la fecha.

“ La mayoría de las personas localizadas están con vida ”, explicó la titular del Secretariado Ejecutivo, Marcela Figueroa Franco , al precisar que el 92% de quienes han sido encontrados regresaron con vida, mientras que en el 96% de los casos no hay delito asociado .

UNA RADIOGRAFÍA DEL PROBLEMA ACTUAL

El informe divide los más de 130 mil casos recientes en tres grandes grupos, lo que permite entender la complejidad del fenómeno de las personas desaparecidas en México.

• 46,742 registros (36%) cuentan con datos insuficientes

• 40,308 casos (31%) presentan indicios de actividad posterior

• 43,128 casos (33%) no registran actividad

Dentro de este último grupo, solo 3,869 casos cuentan con carpeta de investigación, mientras que más de 26 mil permanecen como reportes sin indagatoria formal, lo que evidencia una brecha importante en el acceso a la justicia.

Esta segmentación revela que una parte considerable del problema no solo radica en la desaparición, sino en la falta de información que permita activar procesos de búsqueda efectivos.

FALLAS EN EL REGISTRO Y PROCESO DE DEPURACIÓN

Uno de los hallazgos más relevantes del informe es la debilidad histórica del registro nacional de desaparecidos, particularmente antes de las reformas de 2025.

Las autoridades reconocieron que anteriormente era posible registrar casos sin datos mínimos, lo que derivó en expedientes con nombres como “Menor NN”, “Juanito” o “El Cuate”, sin información básica de identidad o contexto.

Para corregir estas inconsistencias, el gobierno implementó un proceso de verificación mediante el cruce de datos con diversas instituciones.

• INE

• Registro Civil

• SAT

• Compañías telefónicas

Este mecanismo permitió detectar casos de personas reportadas como desaparecidas que, en realidad, continuaron realizando actividades cotidianas como casarse, registrar hijos o realizar trámites oficiales.

RESULTADOS Y CAMBIOS TRAS LAS NUEVAS ESTRATEGIAS

A partir de la depuración del registro, 5,269 personas fueron ubicadas y su estatus cambió a localizadas, mientras que entre octubre de 2024 y la fecha actual se han encontrado 31,946 personas.

Estos datos forman parte de una estrategia más amplia que incluye la actualización constante de registros y la mejora en los mecanismos de búsqueda.

Las autoridades subrayaron que las nuevas reformas legales obligan a integrar datos mínimos de identidad desde el primer reporte, así como la apertura inmediata de carpetas de investigación.

“El objetivo es dar mayor certeza a las familias y evitar registros incompletos”, señalaron durante la presentación.