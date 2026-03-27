Sheinbaum presenta informe detallado sobre desaparecidos; avances, retos y estrategias
COMPARTIR
TEMAS
Personajes
Claudia Sheinbaum presenta informe sobre desaparecidos en México con avances, reformas y trabajo con colectivos y organismos internacionales.
La presidenta Claudia Sheinbaum presentó un informe detallado sobre la situación de personas desaparecidas en México, en el que expuso avances, retos y estrategias implementadas desde el inicio de su administración en octubre de 2024.
Durante su conferencia matutina, la mandataria explicó que el documento integra información actualizada sobre los registros oficiales, así como los trabajos de búsqueda y localización que se han reforzado en los últimos meses.
“Es un informe integral que busca dar claridad sobre dónde estamos y qué acciones estamos tomando”, señaló Sheinbaum, al destacar que el objetivo central es transparentar la información y fortalecer la confianza pública.
COORDINACIÓN INSTITUCIONAL Y REFORMAS RECIENTES
El informe fue presentado en conjunto con funcionarios clave del gabinete, entre ellos la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, así como autoridades en materia de derechos humanos y seguridad.
Entre los puntos centrales, se incluyen las acciones derivadas de las reformas legales de julio de 2025, las cuales buscan mejorar los mecanismos de búsqueda, registro e identificación de personas.
Además, se detalló la participación de instancias como la Comisión Nacional de Búsqueda y el Secretariado Ejecutivo de Seguridad, con el propósito de articular esfuerzos y evitar la fragmentación institucional.
TRABAJO CON COLECTIVOS Y ORGANISMOS INTERNACIONALES
Uno de los ejes principales del informe es la colaboración con colectivos de familiares de desaparecidos, quienes han sido parte activa en el seguimiento de casos y en la construcción de estrategias.
La presidenta subrayó que la titular de Gobernación mantiene reuniones periódicas, al menos cada 15 días, con estos grupos para revisar avances y atender inquietudes. “El diálogo es permanente y necesario para avanzar”, afirmó.
También se destacó la colaboración con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, organismo que ha brindado asesoría técnica y acompañamiento en los procesos de búsqueda.
TRANSPARENCIA Y CASOS EMBLEMÁTICOS
Sheinbaum indicó que el informe fue compartido previamente con colectivos antes de su presentación pública, como una medida de transparencia y apertura institucional.
Este ejercicio, explicó, busca generar confianza y garantizar que las familias tengan acceso directo a la información sobre los avances en la búsqueda de sus seres queridos.
En cuanto a casos específicos, la mandataria aclaró que el de los 43 estudiantes de Ayotzinapa será tratado por separado, debido a sus características particulares y al seguimiento especializado que requiere.
REGISTROS DE PERSONAS DESAPARECIDAS EN MÉXICO
Desde la creación del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, se han reportado 394 mil 645 personas desaparecidas; de ellas, el 66% (262 mil 111) han sido localizadas, y 240 mil 211 fueron encontradas con vida.
• Del 36% no existen datos personales suficientes para una investigación.
• Del 31% tiene actividades y registros después de su fecha de desaparición.
• Del 33% no hay actividad hasta la fecha.
LEY PARA FORTALECER LA BÚSQUEDA DE PERSONAS DESAPARECIDAS
En julio de 2025 se reformó la Ley para fortalecer la búsqueda de personas desaparecidas
• Alerta Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas
• Obligación de abrir carpetas de investigación ante el primer reporte de desaparición
• Creación de la Base Nacional de Carpetas de Investigación
• Creación de la Plataforma Única de Identidad
• Obligación de las entidades de contar con fiscalías especializadas
• Fortalecimiento del Banco Nacional de Datos Forenses
• Robustecimiento de la CNB con especialistas y equipamiento especializado
• Todos los registros deben contar con datos mínimos de identidad
• Coordinación entre comisiones de búsqueda, fiscalías estatales y la FGR
• Incorporación de las comisiones estatales y la CEAV al Sistema Nacional de Búsqueda
DATOS CURIOSOS SOBRE EL INFORME DE DESAPARECIDOS
• El informe incluye acciones implementadas desde octubre de 2024, inicio del actual gobierno
• Las reuniones con colectivos se realizan cada 15 días, de forma periódica
• Las reformas de julio de 2025 son clave para fortalecer los mecanismos de búsqueda
• El documento fue compartido previamente con familiares antes de su difusión pública
• El caso de Ayotzinapa se mantiene como un proceso independiente dentro de la agenda nacional