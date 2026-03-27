Sheinbaum presenta informe detallado sobre desaparecidos; avances, retos y estrategias

Durante su conferencia matutina, la mandataria explicó que el documento integra información actualizada sobre los registros oficiales , así como los trabajos de búsqueda y localización que se han reforzado en los últimos meses.

La presidenta Claudia Sheinbaum presentó un informe detallado sobre la situación de personas desaparecidas en México , en el que expuso avances, retos y estrategias implementadas desde el inicio de su administración en octubre de 2024.

“ Es un informe integral que busca dar claridad sobre dónde estamos y qué acciones estamos tomando ”, señaló Sheinbaum, al destacar que el objetivo central es transparentar la información y fortalecer la confianza pública.

COORDINACIÓN INSTITUCIONAL Y REFORMAS RECIENTES

El informe fue presentado en conjunto con funcionarios clave del gabinete, entre ellos la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, así como autoridades en materia de derechos humanos y seguridad.

Entre los puntos centrales, se incluyen las acciones derivadas de las reformas legales de julio de 2025, las cuales buscan mejorar los mecanismos de búsqueda, registro e identificación de personas.

Además, se detalló la participación de instancias como la Comisión Nacional de Búsqueda y el Secretariado Ejecutivo de Seguridad, con el propósito de articular esfuerzos y evitar la fragmentación institucional.

TRABAJO CON COLECTIVOS Y ORGANISMOS INTERNACIONALES

Uno de los ejes principales del informe es la colaboración con colectivos de familiares de desaparecidos, quienes han sido parte activa en el seguimiento de casos y en la construcción de estrategias.

La presidenta subrayó que la titular de Gobernación mantiene reuniones periódicas, al menos cada 15 días, con estos grupos para revisar avances y atender inquietudes. “El diálogo es permanente y necesario para avanzar”, afirmó.

También se destacó la colaboración con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, organismo que ha brindado asesoría técnica y acompañamiento en los procesos de búsqueda.

TRANSPARENCIA Y CASOS EMBLEMÁTICOS

Sheinbaum indicó que el informe fue compartido previamente con colectivos antes de su presentación pública, como una medida de transparencia y apertura institucional.

Este ejercicio, explicó, busca generar confianza y garantizar que las familias tengan acceso directo a la información sobre los avances en la búsqueda de sus seres queridos.

En cuanto a casos específicos, la mandataria aclaró que el de los 43 estudiantes de Ayotzinapa será tratado por separado, debido a sus características particulares y al seguimiento especializado que requiere.

REGISTROS DE PERSONAS DESAPARECIDAS EN MÉXICO

Desde la creación del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, se han reportado 394 mil 645 personas desaparecidas; de ellas, el 66% (262 mil 111) han sido localizadas, y 240 mil 211 fueron encontradas con vida.

• Del 36% no existen datos personales suficientes para una investigación.

• Del 31% tiene actividades y registros después de su fecha de desaparición.

• Del 33% no hay actividad hasta la fecha.

LEY PARA FORTALECER LA BÚSQUEDA DE PERSONAS DESAPARECIDAS

En julio de 2025 se reformó la Ley para fortalecer la búsqueda de personas desaparecidas

• Alerta Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas

• Obligación de abrir carpetas de investigación ante el primer reporte de desaparición

• Creación de la Base Nacional de Carpetas de Investigación

• Creación de la Plataforma Única de Identidad

• Obligación de las entidades de contar con fiscalías especializadas

• Fortalecimiento del Banco Nacional de Datos Forenses

• Robustecimiento de la CNB con especialistas y equipamiento especializado

• Todos los registros deben contar con datos mínimos de identidad

• Coordinación entre comisiones de búsqueda, fiscalías estatales y la FGR

• Incorporación de las comisiones estatales y la CEAV al Sistema Nacional de Búsqueda