¿Quién es el ‘Metro 9’?... líder del Cártel del Golfo capturado en Reynosa

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México
/ 27 abril 2026
    ¿Quién es el ‘Metro 9’?... líder del Cártel del Golfo capturado en Reynosa
    Balaceras, bloqueos e incendios sacudieron Reynosa tras la captura de un presunto líder del Cártel del Golfo, generando caos y suspensión de clases. VANGUARDIA/ARCHIVO

La captura del ‘Metro 9’ provocó violencia en Reynosa con balaceras, bloqueos e incendios; autoridades activaron operativos para restablecer el orden

La madrugada y mañana del 27 de abril dejó una escena marcada por el caos en el norte del país. La detención de Alexandro “B”, alias “Metro 9”, presunto líder del Cártel del Golfo, detonó una serie de hechos violentos que transformaron la rutina en Reynosa, Tamaulipas, en cuestión de horas.

Bloqueos, incendios y balaceras se reportaron en distintos puntos de la ciudad, mientras autoridades federales y estatales desplegaban operativos para contener la situación. La reacción, de acuerdo con la Vocería de Seguridad Pública, ocurrió tras la captura de un “objetivo prioritario”, lo que generó actos coordinados de violencia.

“Se registraron bloqueos y actos de vandalización en videovigilancia en distintos puntos”, informó la dependencia, que confirmó la intervención inmediata de fuerzas de seguridad para restablecer el orden y garantizar la integridad de la población.

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PERFIL DE UN OBJETIVO PRIORITARIO

Fuentes de seguridad describen a “El Metro 9” como una pieza clave en la estructura de mando en Reynosa. Bajo su gestión, la célula de “Los Metros” no solo mantenía el control del tráfico de drogas y personas hacia Estados Unidos, sino que sostenía una encarnizada disputa territorial contra “Los Escorpiones”, facción rival del propio CDG con base en Matamoros.

A Alexandro “B” también se le atribuye la logística de ataques contra la Guardia Estatal y el constante desmantelamiento de cámaras de videovigilancia del sistema C5, con el fin de crear “zonas ciegas” para sus operaciones ilícitas.

UNA CIUDAD BAJO TENSION

Las primeras horas del día estuvieron marcadas por reportes constantes de detonaciones en colonias como Las Fuentes, Hacienda Las Fuentes, Centro y Virreyes, entre otras. La violencia no se concentró en un solo punto, sino que se dispersó en distintos sectores, generando incertidumbre entre los habitantes.

Uno de los episodios más visibles fue el incendio de un taller mecánico en la colonia San Ricardo, donde también se registraron daños a patrullas de la Guardia Estatal. A esto se sumaron bloqueos en vialidades clave, como la carretera Ribereña, que complicaron la movilidad en la región.

Las cámaras del sistema de vigilancia también fueron blanco de ataques. La destrucción de equipos del C5 y la quema de llantas en avenidas principales evidenciaron una estrategia para dificultar la respuesta de las autoridades.

RESPUESTA DE LAS AUTORIDADES

Ante la escalada de violencia, el Gabinete de Seguridad Federal coordinó acciones con corporaciones estatales para contener los hechos. El objetivo inmediato fue restablecer la circulación y reducir los riesgos para la población.

Según la Vocería de Seguridad, el trabajo conjunto permitió atender las situaciones de riesgo de manera oportuna. Sin embargo, la magnitud de los eventos obligó a mantener un despliegue constante en distintos puntos de la ciudad.

La detención de “Metro 9” se posiciona como el detonante central de estos hechos. Su captura, realizada en Reynosa, formó parte de un operativo enfocado en debilitar estructuras del crimen organizado en la región fronteriza.

IMPACTO EN LA VIDA COTIDIANA

Más allá de los operativos y enfrentamientos, la violencia tuvo efectos inmediatos en la vida diaria. Autoridades educativas confirmaron la suspensión de clases en municipios como Reynosa, Camargo y Díaz Ordaz, como medida preventiva.

El cierre de escuelas refleja el nivel de riesgo percibido durante las primeras horas del día. Para muchas familias, la prioridad fue resguardarse ante la incertidumbre generada por los reportes de violencia.

La jornada dejó en evidencia la fragilidad de la seguridad en contextos donde la captura de figuras clave del crimen organizado puede desencadenar reacciones inmediatas y coordinadas.

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DATOS CURIOSOS

· La captura de líderes criminales suele provocar reacciones violentas inmediatas

· Las cámaras del C5 son objetivos frecuentes para limitar la vigilancia

· Reynosa es una ciudad clave por su ubicación fronteriza

· Los bloqueos con llantas incendiadas son una táctica recurrente

· La suspensión de clases es una medida preventiva ante situaciones de riesgo

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Reynosa

Carlos Martínez

Carlos Martínez

Especialista en periodismo en tiempo real, pronóstico del clima, tendencias, política nacional y contenido de utilidad.

Con 15 años de experiencia en medios digitales, actualmente es editor breaking en Vanguardia MX. Licenciado en Diseño Gráfico, egresado de la Escuela de Artes Plásticas de la UAdeC. En diseño editorial, ha realizado proyectos de revistas impresas y digitales sobre cultura, arte y educación.

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