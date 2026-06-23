Busca Ken Salazar promover alianza en países de América del Norte contra el crimen organizado

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    Busca Ken Salazar promover alianza en países de América del Norte contra el crimen organizado
    Los cuatro puntos restantes de la plataforma de Salazar incluyen fortalecer el tratado de comercio regional (T-MEC), modernizar los puertos fronterizos de EU con México y Canadá, crear un marco regional para regular la migración y reconocer el ‘superpoder’ que da la diversidad de las poblaciones de los tres países. REFORMA

Además de un mecanismo trilateral en contra del crimen organizado, la plataforma impulsada por Salazar incluye también otros cuatro puntos

El ex Embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar planea realizar una gira en los próximos meses por ciudades de ambos países para promover una alianza aún más solida en América del Norte -incluida Canadá- y en la que destacaría un mecanismo trilateral contra el crimen organizado.

Luego de que Grupo REFORMA diera a conocer este fin de semana extractos del libro de memorias de Salazar con anuencia de la casa editorial estadounidense BenBella Books, y que aparecerá en inglés en julio próximo, la editorial mexicana MA Porrúa anunció que publicará la versión en español de dicha obra. “(El libro) es más que unas memorias”.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/revela-ken-salazar-que-le-frustro-la-falta-de-autoridad-durante-el-mandato-de-biden-para-supervisar-la-relacion-con-mexico-EP21592798

“Es un llamado a una nueva visión del futuro de EU, México y Canadá: aquella que reconoce la diversidad de EU como su mayor fortaleza y promueve una alianza más sólida en toda América del Norte”, dijo la casa editora mexicana en un comunicado distribuido el lunes.

“EU, México y Canadá deben establecer una alianza trilateral de seguridad con mecanismos de cumplimiento para enfrentar el crimen organizado, la corrupción, la violencia y los desafíos compartidos de seguridad nacional”, añade MA Porrúa adelantando que la gira en México iniciará en septiembre próximo.

Además de un mecanismo trilateral en contra del crimen organizado, la plataforma impulsada por Salazar incluye también otros cuatro puntos descritos a lo largo de las 347 páginas de su libro titulado “Las Fronteras: Mi Lucha por un EU incluyente” en el que hace un recuento de su larga vida en la política de EU.

Los cuatro puntos restantes de la plataforma de Salazar incluyen fortalecer el tratado de comercio regional (T-MEC), modernizar los puertos fronterizos de EU con México y Canadá, crear un marco regional para regular la migración y reconocer el ‘superpoder’ que da la diversidad de las poblaciones de los tres países.

En su libro, el ex Embajador de EU en México entre 2023 y 2025 describió que un empresario cercano al ex Presidente Andrés Manuel López Obrador le comentó que éste último estaba muy preocupado por la información que el fundador del Cártel de Sinaloa, Ismael “El Mayo” Zambada, pudiera dar a EU tras ser arrestado en 2024.

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