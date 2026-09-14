$!CJNG y Cártel de Sinaloa: así diversifican sus negocios para lavar dinero, según OFAC

El Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel de Sinaloa han diversificado las actividades económicas de las empresas que Estados Unidos ha señalado por su presunta vinculación con el lavado de dinero, con diferencias en los sectores y territorios donde concentran sus operaciones, de acuerdo con un análisis basado en registros de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro estadounidense. La revisión, realizada por MILENIO con apoyo de herramientas de Inteligencia Artificial (IA), permitió identificar 304 empresas y entidades vinculadas con ambos grupos criminales dentro de un universo de 487 registros empresariales relacionados con organizaciones delictivas y México. Del total, 165 negocios están asociados con el Cártel de Sinaloa y 139 con el CJNG. En conjunto, representan 62 por ciento de los registros empresariales analizados. El análisis también identificó ocho sociedades vinculadas conjuntamente con el CJNG y Los Cuinis, por lo que fueron excluidas de la comparación principal.

¿EN QUÉ NEGOCIOS INVIERTEN EL CJNG Y EL CÁRTEL DE SINALOA? Los registros muestran diferencias en los sectores económicos en los que aparecen las empresas relacionadas con cada organización. En el caso del CJNG destacan las compañías inmobiliarias, así como las dedicadas a hidrocarburos y combustibles. Ambos sectores concentran 53 registros, equivalentes a 38 por ciento de las empresas asociadas con el grupo jalisciense. El Cártel de Sinaloa presenta una mayor presencia en actividades comerciales. El comercio mayorista y minorista concentra una parte importante de sus registros, mientras que también sobresalen los restaurantes y bares, con 18 entidades frente a cinco relacionadas con el CJNG. En los sectores de salud, farmacia y belleza también existe una diferencia: el análisis identifica 13 entidades vinculadas con Sinaloa frente a dos asociadas con el CJNG. La organización jalisciense también aparece relacionada con negocios de turismo y hospedaje, así como con servicios profesionales y empresariales. En el caso del Cártel de Sinaloa, cinco entidades están vinculadas con actividades mineras, frente a dos relacionadas con el CJNG. Ambas organizaciones, sin embargo, aparecen en 16 ramas económicas, entre ellas comercio, bienes raíces, construcción, transporte, combustibles, restaurantes, turismo, servicios empresariales, finanzas, minería, agroindustria, salud, medios de comunicación y seguridad privada. Los registros incluyen además empresas de publicidad e impresión, clubes deportivos, compañías de seguridad privada, laboratorios, farmacias, constructoras, desarrolladoras inmobiliarias, centros cambiarios y empresas dedicadas al transporte.

JALISCO CONCENTRA LAS OPERACIONES DE AMBOS GRUPOS La distribución territorial muestra a Jalisco como el principal punto de coincidencia entre las redes empresariales identificadas. El estado concentra 107 entidades sancionadas vinculadas con ambos grupos: 80 relacionadas con el CJNG y 27 con el Cártel de Sinaloa. Después aparecen Sinaloa, con 69 entidades; Baja California, con 32; Sonora, con 26, y Veracruz, también con 26. Además, los registros incluyen domicilios en otras 15 entidades federativas. Por ciudad, Guadalajara encabeza la concentración con 65 entidades registradas, seguida por Culiacán, con 55, y Puerto Vallarta, con 31. Al sumar los registros de Zapopan a los de Guadalajara y descontar tres empresas que aparecen en ambos municipios, la zona metropolitana reúne 73 entidades distintas. Después aparecen Veracruz, con 21; Tijuana, con 19; Hermosillo, con 15, y Mazatlán, con 14.

PUERTO VALLARTA CONCENTRA EMPRESAS INMOBILIARIAS VINCULADAS AL CJNG El análisis identifica una concentración de empresas relacionadas con el CJNG a lo largo del corredor Puerto Vallarta-Bahía de Banderas. En conjunto, aparecen 43 empresas señaladas por su vinculación con el lavado de dinero en Puerto Vallarta, Bucerías, Mezcales y La Cruz de Huanacaxtle. En Puerto Vallarta, 15 de las 31 entidades relacionadas con el CJNG corresponden al sector inmobiliario, cerca de la mitad de los registros identificados en esa ciudad. En Veracruz, en tanto, 13 de las 21 entidades vinculadas con ambos grupos están clasificadas dentro de los sectores de hidrocarburos y combustibles. Los datos muestran concentraciones sectoriales diferentes dependiendo de la región. En zonas del Pacífico aparecen con mayor frecuencia empresas inmobiliarias y turísticas, mientras que en el Golfo sobresalen negocios relacionados con actividades energéticas. SINALOA CONCENTRA OPERACIONES EN EL NOROESTE Las empresas relacionadas con el Cártel de Sinaloa tienen una mayor presencia en el noroeste del país, principalmente en Culiacán, Tijuana, Hermosillo y Mazatlán. De las 165 entidades asociadas con esta organización, 69 cuentan con al menos una dirección registrada en Sinaloa. Baja California y Sonora también concentran una parte importante de los domicilios identificados. La información territorial permite observar que las redes empresariales atribuidas a ambos grupos no se encuentran limitadas a los estados que históricamente han sido identificados con sus operaciones criminales, sino que cuentan con registros en diferentes regiones del país.

¿CÓMO SE IDENTIFICARON LAS EMPRESAS? Para construir la base de datos, MILENIO revisó el archivo de la OFAC, que hasta septiembre de 2026 acumulaba 19 mil 329 registros relacionados con diferentes tipos de sanciones, entre ellos terrorismo, medidas contra países y narcotráfico. La primera depuración permitió identificar mil 234 personas y entidades vinculadas con México. Posteriormente se cruzaron nombres, alias, RFC, folios mercantiles y direcciones para conformar una base de datos de empresas. El análisis utilizó el sistema Astra de ChatGPT para procesar la información y cruzar los registros de OFAC con comunicados del Departamento del Tesoro publicados desde 2007. El procedimiento permitió delimitar 487 registros empresariales. Una vez integrada esa base, las empresas fueron clasificadas territorialmente y de acuerdo con el grupo criminal con el que OFAC las relaciona. En 105 de las 304 entidades asociadas con el CJNG o el Cártel de Sinaloa, la relación pudo rastrearse mediante vínculos estructurados dentro de los archivos de OFAC. En las otras 199, la identificación se reconstruyó mediante comunicados, listas nominativas, nombres, alias y, en algunos casos, RFC o folios mercantiles. ALGUNAS ACTIVIDADES EMPRESARIALES NO PUDIERON SER CLASIFICADAS EN RAMO ECONÓMICO No todas las empresas pudieron ser clasificadas dentro de un sector económico. De las 304 entidades comparadas, 196 tienen una actividad documentada, mientras que 50 fueron clasificadas provisionalmente a partir de su nombre o alias. En otros 58 casos no fue posible determinar el ramo económico. La falta de información es mayor entre las empresas relacionadas con el Cártel de Sinaloa: 47 no cuentan con una actividad económica identificable, frente a 11 asociadas con el CJNG. Por ello, los resultados representan una radiografía de las empresas identificadas en los registros analizados y pueden modificarse conforme se obtenga información adicional sobre las sociedades.

SANCIONES CONTRA EMPRESAS DEL CJNG SON MÁS RECIENTES El análisis también muestra una diferencia en el periodo en que las empresas fueron incorporadas a las listas de sanciones estadounidenses. El 95 por ciento de las sociedades identificadas con el CJNG fueron incluidas en la lista de bloqueo del Departamento del Tesoro entre 2023 y 2026. En el caso del Cártel de Sinaloa, 46 por ciento de las entidades analizadas fueron incorporadas durante ese mismo periodo. Los registros reflejan así una mayor concentración reciente de sanciones contra empresas relacionadas con el CJNG, mientras que las vinculadas con el Cártel de Sinaloa abarcan un periodo más amplio.