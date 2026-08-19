¿Quién es ‘El Tío Lako’? El líder regional del CJNG cuyas hija y novia fueron detenidas en Michoacán

Autoridades del Gabinete de Seguridad reportaron la captura de nueve integrantes de un bastión regional del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Michoacán, entre ellas destacan Marisol ‘N’ y Lourdes ‘N’, identificadas como la hija y la pareja sentimental de Heraclio Guerrero Martínez, alias ‘El Tío Lako’. Miércoles al rojo vivo para Michoacán, luego que por la mañana se reportara un fuerte despliegue de fuerzas estatales y federales tras una serie de bloqueos carreteros y quema de vehículos en la entidad; la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó en conferencia de prensa que se realizaba un operativo en el área para detener a “objetivos prioritarios y generadores de violencia”, concluyendo en la importante caída de la célula.

¿QUIÉN ES ‘EL TÍO LAKO’? EL HOMBRE DE CONFIANZA DE ‘EL MENCHO’, CUYO HIJO MURIÓ EN OPERATIVO Heraclio Guerrero Martínez, alias ‘El Tío Lako’, también cofundador del CJNG, era una de las personas más cercanas y de mayor confianza de Nemesio Oseguera Cervantes ‘El Mencho’, cabeza de este grupo delictivo que perdió la vida en febrero en Tapalpa, Jalisco. Autoridades los identifican como uno de los principales operadores del cártel en la zona limítrofe entre Michoacán y Jalisco, así como líder del grupo criminal “Los Guerrero”, un clan familiar con presencia en la región de Tanhuato y Tinajas de Vargas. Heraclio, como su hermano Javier Guerrero Martínez, comenzaron a ser relacionados con grupos criminales décadas atrás, pero con la muerte su muerte en 2011, el ‘Tío Lako’ asumió un papel más relevante dentro de la estructura familiar; hasta vincularse con el CJNG y ser una de las células utilizadas por la organización para disputar el territorio en Michoacán y mantener su presencia en los límites con Jalisco. Medios de comunicación también informan la relación de Guerrero Martínez con Ricardo Ruiz Velasco, ‘El Doble R’, uno de los mandos de mayor peso dentro del CJNG; así como que uno de sus sobrinos es identificado como Adrián Alonso Guerrero Covarrubias, ‘El 08’, quien fue sancionado en junio de 2023 junto a su hermano Javier Guerrero Covarrubias por tráfico de armas, robo de combustible y narcotráfico.

SU HIJO MURIÓ EN OPERATIVO CONTRA ‘EL MENCHO’ En el operativo del 22 de febrero de 2026, donde fuerzas federales localizaron y abatieron a ‘El Mencho’, también murió Rubén Guerrero Valadez, ‘El R1’, quien era hijo de Heraclio Guerrero. El fiscal general del estado de Michoacán, Carlos Torres Piña, aclaró que este ‘R1’ es diferente a Ramón Álvarez Ayala (también apodado ‘R1‘), señalado como autor intelectual del homicidio del entonces presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo, quien fue privado de la vida el 1 de noviembre de 2025. La Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) lo señala de ser el responsable por los bloqueos y hechos de violencia, tras la muerte de Oseguera Cervantes, en un reciente comunicado que informa la detención de su hija y pareja: “es responsable de ordenar las agresiones a elementos de la Guardia Nacional el 22 de febrero de 2026” en Michoacán.

¿DÓNDE OPERA ‘EL TÍO LAKO’? Después de la caída de Oseguera Cervantes, Heraclio Guerrero ‘El Tío Lako’ era considerado una de las cartas más fuertes para suceder a su aliado en la dirección general del Cártel Jalisco. La fundación InSight Crime identifica a Heraclio Guerrero Martínez como “responsable de buena parte de las operaciones de robo de combustible” del CJNG. De acuerdo con esta plataforma, esta actividad se ha convertido en uno de los negocios criminales más rentables y con mayor alcance internacional para este grupo delincuencial. Sus principales zonas de operación se encuentran al occidente de Michoacán, cerca de Jalisco, con localidades como Tanhuato, Yurécuaro, Ecuandureo, Zamora, La Piedad, Vista Hermosa, Cotija, Zacapu y Chilchota.

RELACIONADO CON MUERTE DE EXCANDIDATO DE MORENA En noviembre de 2015, el entonces procurador de Michoacán, José Martín Godoy, informó que siete presuntos detenidos del CJNG, que se encontraban puestos a disposición de la autoridad, estaban relacionados al asesinato de Enrique Hernández Saucedo, excandidato de Morena a la presidencia municipal de Yurécuaro. Entre los implicados se hallaba el propio Heraclio Guerrero Martínez, quien fue detenido en Ecuandureo, Michoacán y la procuraduría de ese entonces lo señaló como presunto autor intelectual del asesinato de Hernández Saucedo, también exlíder de las autodefensas. A decir de Martín Godoy, “El Laco” —como lo identificaban en ese entonces— y sus seis escoltas son personas relacionadas con diferentes hechos delictivos en la zona colindante con el estado de Jalisco. Hernández Saucedo, exlíder de las autodefensas en Yurécuaro, fue ejecutado el 14 de mayo por sujetos armados en pleno acto de campaña realizado en el lugar conocido como Barrio del Diablo, de esa localidad. Sin embargo, Heraclio Guerrero Martínez recuperó su libertad y ahora es uno de los principales operadores del CJNG en Michoacán. (Con información de El Universal)