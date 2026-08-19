Narcobloqueos en Michoacán derivan de operativo para detener objetivos prioritarios: Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó este miércoles que los bloqueos carreteros y la quema de vehículos registrados en distintos puntos de Michoacán derivaron de un operativo de las Fuerzas Armadas para detener a uno o más objetivos prioritarios. Durante su conferencia de prensa matutina, la mandataria explicó que el despliegue de las autoridades de seguridad provocó las acciones registradas en varias carreteras del estado, aunque señaló que será el Gabinete de Seguridad el encargado de proporcionar información detallada sobre el operativo. “Se está haciendo un operativo por parte de las Fuerzas Armadas para detener a uno o más objetivos prioritarios”, explicó Sheinbaum. Hasta el momento, ninguna autoridad federal ni de las Fuerzas Armadas ha confirmado oficialmente si Heraclio Guerrero Martínez, alias “Tío Lako”, fue detenido durante el operativo ni ha informado el resultado final del despliegue.

REPORTAN BLOQUEOS Y QUEMA DE VEHÍCULOS EN MICHOACÁN Desde las primeras horas de este miércoles se reportaron bloqueos carreteros y vehículos incendiados en diferentes puntos de Michoacán, con afectaciones principalmente en la región de Zamora. Automovilistas que transitaban por las zonas afectadas difundieron fotografías y videos en redes sociales en los que se observan vehículos incendiados y unidades utilizadas para impedir la circulación. De acuerdo con reportes de seguridad citados por medios de comunicación, los hechos estarían relacionados con un operativo dirigido contra Heraclio Guerrero Martínez, conocido como “Tío Lako”, a quien fuentes consultadas identificaron como presunto jefe de plaza del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en la zona limítrofe entre Michoacán y Jalisco. Sin embargo, esta versión no había sido confirmada públicamente por las autoridades federales al momento de la información disponible. REPORTAN ENFRENTAMIENTO CON CINCO CIVILES ABATIDOS Fuentes de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) citadas en los reportes sobre el operativo señalaron que durante la acción se registró un enfrentamiento. El saldo preliminar referido por esas fuentes fue de cinco civiles abatidos. Hasta el momento, las autoridades federales no han difundido un informe oficial con el resultado completo del operativo ni han confirmado las identidades de las personas involucradas. La presidenta Sheinbaum indicó que será el Gabinete de Seguridad el que proporcione los detalles correspondientes sobre las acciones realizadas por las Fuerzas Armadas.

C5 REPORTA BLOQUEOS EN MÁS DE 20 PUNTOS El Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo, Coordinación e Inteligencia (C5) de Michoacán informó que durante la jornada se registraron bloqueos en más de 20 puntos de la entidad. Ante las afectaciones, elementos de la Guardia Civil y otras corporaciones de seguridad desplegaron operativos para liberar las vialidades y restablecer la circulación. La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Michoacán informó que hasta el momento había sido liberada la circulación en siete puntos. Entre las vialidades donde se reportó la reapertura se encuentran: - Carretera Morelia-Quiroga, a la altura de la localidad de El Tigre. - Zacapu, en el Crucero Franco Reyes. - Tzintzuntzan, sobre la carretera Pátzcuaro-Tzintzuntzan, a la altura de Sanabria. - Tangancícuaro, en la carretera estatal Tangancícuaro-Carapan, a la altura del kilómetro 124, cerca de Los Nogales. - Coeneo, en la carretera Comanja-Coeneo, a la altura de Comanja. La SSP también informó que continuaban los trabajos para liberar los puntos que permanecían afectados.

AUTORIDADES MANTIENEN OPERATIVO PARA LIBERAR CARRETERAS La Secretaría de Seguridad Pública estatal señaló que la Guardia Civil mantiene presencia en distintos puntos de Michoacán para atender los bloqueos y restablecer las condiciones de movilidad. “Desde el primer momento mantenemos presencia y despliegues operativos para liberar las vialidades, mantener el orden y garantizar la seguridad de la población”, informó la dependencia mediante un comunicado.

Las autoridades estatales mantienen el despliegue mientras continúa el operativo de seguridad que, de acuerdo con la información proporcionada por la presidenta Claudia Sheinbaum, tuvo como objetivo la detención de uno o más objetivos prioritarios. Hasta el momento, permanece pendiente el informe oficial del Gabinete de Seguridad sobre el desarrollo de la operación, las personas detenidas y el saldo definitivo de los enfrentamientos y bloqueos registrados durante la jornada.