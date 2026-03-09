¿Quién es Juan Carlos Guerrero Rojas?... el millonario empresario petrolero detrás de los lujosos XV años de ‘Mafer’ en Tabasco

La celebración de los XV años de María Fernanda Guerrero, conocida como “Mafer”, se convirtió en uno de los eventos sociales más comentados en México durante marzo de 2026. El festejo, realizado en Villahermosa, Tabasco, no solo llamó la atención por su espectacular producción, sino también por la lista de artistas invitados y el nivel de lujo que rodeó la velada. De acuerdo con versiones difundidas en redes sociales, el evento habría tenido un costo cercano a 45 millones de pesos, motivo por el cual algunos usuarios lo bautizaron como “la fiesta del millón de dólares”. La presencia de celebridades como Galilea Montijo, Belinda, J Balvin, Xavi, Pablo Montero y la banda Matute aumentó la viralidad de la celebración.

La magnitud del festejo despertó la curiosidad de miles de internautas que comenzaron a preguntarse quién era el padre de la quinceañera. El nombre que rápidamente comenzó a circular fue el de Juan Carlos Guerrero Rojas, empresario originario de Tabasco con una amplia red de negocios vinculados al sector energético. TE PUEDE INTERESAR: XV Años de Mafer: ¿Qué sabemos de la fiesta viral con J Balvin, Belinda y Galilea Montijo en Tabasco? UNA FIESTA TEMÁTICA INSPIRADA EN NUEVA YORK El evento se llevó a cabo en un recinto exclusivo de Villahermosa que fue transformado con una temática inspirada en Nueva York. El lugar incluyó decoraciones monumentales, entre ellas una réplica de la Estatua de la Libertad, además de escenarios que recreaban calles y tiendas emblemáticas. Entre los detalles que más llamaron la atención se encontraban espacios temáticos que imitaban establecimientos reconocidos: · 7-Eleven · Sephora · McDonald’s · Hermès · Una pizzería estilo neoyorquino La conducción de la alfombra roja estuvo a cargo de Galilea Montijo, mientras que Belinda abrió la noche con una interpretación especial de “Happy Birthday to You”. Posteriormente se presentaron artistas como J Balvin, Xavi y Matute, lo que convirtió el festejo en un espectáculo musical de gran escala.

Uno de los regalos más comentados fue una bolsa Birkin de Hermès, cuyo precio puede superar los 500 mil pesos. La influencer Priscila Escoto relató en un video que ayudó al empresario a elegir el obsequio durante un viaje a Japón. Dato curioso: especialistas en moda señalaron que el vestido de la quinceañera era una versión inspirada en el famoso diseño “Junon” de Christian Dior, una pieza icónica de la alta costura. EL EMPRESARIO DETRÁS DEL EVENTO Juan Carlos Guerrero Rojas es originario de Comalcalco, Tabasco, y es identificado como un empresario con fuerte presencia en el sector energético del sureste mexicano. Registros del Sistema de Información Empresarial y del Registro Público de Comercio lo vinculan con al menos 17 empresas en distintas áreas económicas. Su red de negocios incluye actividades como: · Servicios petroleros y logística energética · Comercialización de combustibles · Desarrollo inmobiliario · Exportación agrícola, especialmente cacao Entre las compañías relacionadas con su estructura empresarial destacan Inmobiliaria de la Chontalpa, Grupo Energético de la Chontalpa, Oil Industry Logistics y Petróleos Tabasqueños, además de diversas estaciones de servicio y firmas de consultoría petrolera. En varios de estos proyectos mantiene sociedades con empresarios y actores políticos regionales como Héctor Peralta Grappin, Ricardo Vázquez Flores y Omar Federico Athie Govea, además de su hermano Luis Felipe Guerrero Rojas. CONTRATOS PETROLEROS Y RED DE NEGOCIOS Una de las compañías más relevantes vinculadas a su entorno empresarial es Petroservicios Integrales México, firma que habría obtenido contratos con Petróleos Mexicanos (Pemex) por alrededor de 104 millones de dólares en 2023 para actividades relacionadas con exploración y perforación. La relación empresarial con la industria petrolera se remonta a administraciones anteriores dentro de la empresa estatal. En ese periodo, Octavio Romero Oropeza, también originario de Tabasco, dirigía Pemex y posteriormente asumió la dirección del Infonavit. Registros judiciales citados por medios nacionales señalan que en 2019 el empresario participó en un litigio relacionado con Pemex Exploración y Producción. Además, en 2022 y 2023, autoridades fiscales de Tabasco lo requirieron por casos de responsabilidad solidaria vinculados con algunas de sus empresas. Además del sector energético, Guerrero Rojas ha impulsado proyectos en el ámbito agrícola. Entre ellos destaca la exportación de cacao, un producto emblemático de la economía tabasqueña y uno de los cultivos con mayor tradición en la región. TE PUEDE INTERESAR: ¡Lo separan del grupo! Acusan de violencia a Rafa González, de ‘Banda Los Recoditos’ originario de Monclova Mientras tanto, la fiesta de XV años de su hija continúa circulando en redes sociales como uno de los eventos privados más comentados del año, una celebración que puso bajo los reflectores al empresario y a la red de negocios que lo rodea.

