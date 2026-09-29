¿Quiénes son los 17 coordinadores de Morena para las elecciones de 2027? y quiénes quedaron fuera

El proceso combinó encuestas internas, sondeos telefónicos y ajustes de género. Las definiciones estuvieron encabezadas por la dirigencia nacional del partido y también involucraron a sus aliados, principalmente el Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

El partido Morena concluyó el 28 de septiembre la designación de sus 17 coordinadores estatales de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional , una figura que antecede a la definición formal de candidaturas para las gubernaturas que estarán en juego en 2027.

Los nombramientos no equivalen todavía al registro de una candidatura ante las autoridades electorales, pero colocan a estos perfiles al frente de la estructura partidista para la siguiente etapa del proceso.

La lista quedó integrada por 17 nombres, con figuras provenientes de Morena, PVEM y distintos grupos políticos que forman parte del movimiento.

LOS 17 COORDINADORES DE MORENA PARA 2027

· Aguascalientes: Nora Ruvalcaba Gámez

· Baja California: Julieta Ramírez Padilla

· Baja California Sur: Manuel Alejandro Cota Cárdenas

· Campeche: Pablo Gutiérrez Lazarus

· Chihuahua: Cruz Pérez Cuéllar

· Colima: Rosa María Bayardo Cabrera

· Guerrero: Beatriz Mojica Morga

· Michoacán: Carlos Torres Piña

· Nayarit: Jasmine Bugarín Rodríguez

· Nuevo León: Clara Luz Flores Carrales

· Querétaro: Santiago Nieto Castillo

· Quintana Roo: Eugenio “Gino” Segura Vázquez

· San Luis Potosí: Elí César Cervantes Rojas

· Sinaloa: Imelda Castro Castro

· Sonora: Lorenia Valles Sampedro

· Tlaxcala: Ana Lilia Rivera Rivera

· Zacatecas: Verónica Díaz Robles

Con esta lista, Morena cerró la primera etapa de selección en las 17 entidades donde se renovará la gubernatura en 2027. La jornada electoral está prevista para el 6 de junio del próximo año.

Entre los perfiles destacan senadores con licencia, alcaldes, exfuncionarios federales y estatales, así como figuras que anteriormente militaron en otros partidos.

En algunos estados, las designaciones también estuvieron acompañadas por desacuerdos entre aspirantes o por cuestionamientos de grupos internos y partidos aliados.

QUIÉNES QUEDARON FUERA EN LAS DEFINICIONES

En Chihuahua, la designación de Cruz Pérez Cuéllar dejó fuera de esta etapa a la senadora con licencia Andrea Chávez Treviño, quien había sido una de las figuras centrales del proceso interno. También participaron Luis Carlos Arrieta Lavenant y Martín Chaparro Payán.

En Baja California Sur, Manuel Cota Cárdenas se impuso en el proceso frente a la alcaldesa de La Paz, Milena Quiroga, además de Christian Agúndez Gómez, Diana Von Borstel Luna, Jesús Alberto Alvarado Aragón y Saúl González Núñez.

En Nuevo León, Clara Luz Flores quedó al frente de la coordinación después de competir con Tatiana Clouthier, Andrés Mijes, Waldo Fernández y Judith Díaz. Flores ya había buscado la gubernatura en 2021.

En Nayarit, el proceso tuvo un ajuste de género. Héctor Santana había obtenido el primer lugar en la encuesta, pero la Comisión Nacional de Elecciones determinó que la coordinación correspondiera a Jasmine Bugarín. También participaron Pavel Jarero, Geraldine Ponce y Jorge Armando Ortiz.

En Tlaxcala, Ana Lilia Rivera fue seleccionada entre los perfiles registrados, dejando fuera, entre otros, a Alfonso Sánchez García.

En San Luis Potosí, Elí César Cervantes fue elegido para encabezar el proceso de Morena. La entidad tendrá una particularidad: Morena competirá sin alianza con el PVEM, que perfila a Ruth González Silva, esposa del gobernador Ricardo Gallardo, como su candidata.

LAS DEFINICIONES QUE GENERARON MAYOR DISPUTA

Algunas de las decisiones ocurrieron después de semanas de competencia interna. En Guerrero, Beatriz Mojica fue elegida sobre perfiles como Esthela Damián, Abelina López, Javier Saldaña y Pablo Amílcar Sandoval. Damián reconoció posteriormente el resultado, mientras López cuestionó públicamente el procedimiento y afirmó que Mojica había ganado únicamente “la encuesta de papel”.

En Michoacán, Carlos Torres Piña fue designado después de competir con, entre otros, el senador con licencia Raúl Morón, Fabiola Alanís, Gabriela Molina, Gladyz Butanda y Celeste Ascencio. El proceso había reunido 11 aspirantes registrados.

En Zacatecas, Verónica Díaz Robles quedó al frente pese a las críticas relacionadas con sus vínculos con la familia Monreal. Entre los participantes estuvo el senador Saúl Monreal, quien cuestionó públicamente su participación por las reglas internas de Morena sobre nepotismo.

En Quintana Roo, Eugenio “Gino” Segura fue seleccionado por encima de otros perfiles que habían manifestado interés en la coordinación. El senador con licencia llegó a la definición después de haber ocupado la Secretaría de Finanzas y Planeación durante el gobierno de Mara Lezama.

DATOS CURIOSOS DE LAS 17 DEFINICIONES

· Cruz Pérez Cuéllar militó en el PAN, posteriormente pasó por Movimiento Ciudadano y desde 2018 forma parte de Morena.

· Pablo Gutiérrez Lazarus fue alcalde de Ciudad del Carmen por el PAN y después regresó al cargo bajo las siglas de Morena.

· Jasmine Bugarín militó en el PRI antes de incorporarse al PVEM.

· Clara Luz Flores ya compitió por la gubernatura de Nuevo León en 2021.

· Santiago Nieto encabezó la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales y posteriormente la Unidad de Inteligencia Financiera.

· Ana Lilia Rivera es conocida políticamente como “la senadora del maíz” por su trabajo legislativo relacionado con la protección del maíz nativo.

· Nora Ruvalcaba ha competido anteriormente por la gubernatura de Aguascalientes y también fue funcionaria federal.

· Beatriz Mojica buscará encabezar nuevamente el proyecto de Morena en Guerrero después de haber competido por esa gubernatura en 2015.