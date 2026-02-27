¿Quiénes son los hermanos Arzate?... líderes del Cártel de Sinaloa buscados por EU por narcoterrorismo y lavado de dinero

René Arzate-García, alias “La Rana”, y Alfonso Arzate-García, “El Aquiles”, no nacieron en la cúpula del crimen organizado. Su ascenso dentro del Cártel de Sinaloa fue gradual y se consolidó en la frontera de Baja California, una de las rutas más disputadas del narcotráfico hacia Estados Unidos.

Alfonso nació el 2 de diciembre de 1973 en Baja California. Durante años trabajó en una empresa de transporte, hasta que —según expedientes judiciales— la precariedad económica lo empujó hacia actividades ilícitas. A los 30 años comenzó su incursión formal en el narcomenudeo, vinculado a estructuras del antiguo Cártel de Tijuana y a personajes como Enrique Jorquera Guerrero, “El Jorquera”.

TE PUEDE INTERESAR: Tapalpa vuelve a la calma tras muerte de ‘El Mencho’, líder del CJNG: asegura alcalde | VIDEO

Su hermano menor, René, nació el 11 de junio de 1983. Inició actividades delictivas desde la adolescencia en Tijuana. Autoridades lo describen como un hombre de 1.82 metros de estatura, cabello negro y complexión robusta. En sus primeros años, ambos operaron en un entorno dominado por el Cártel de Tijuana, tejiendo alianzas que les permitieron sobrevivir a un escenario violento y fragmentado.

DEL CONFLICTO LOCAL A LA ALIANZA CON “EL MAYO”

Un punto de quiebre ocurrió cuando Alfonso fue amenazado por Teodoro García Simental, “El Teo”, entonces lugarteniente del Cártel de Tijuana. La presión obligó a los hermanos a cerrar filas y consolidar su propia célula armada en la región.

Entre 2007 y 2010, mientras el Cártel de Sinaloa avanzaba en Baja California, los Arzate se alinearon con la facción de Ismael Zambada García, “El Mayo”. Fuentes de inteligencia los identifican como “ahijados” del capo sinaloense, una etiqueta que explica parte de su proyección dentro de la organización.

El episodio que selló esa cercanía fue el rescate de dos familiares de Zambada en Tijuana, entre ellas Águeda Zambada García. “Fue una muestra de lealtad operativa”, señalan informes judiciales. A partir de entonces, su estructura ganó margen de maniobra y acceso a posiciones estratégicas en la frontera.

CONTROL FRONTERIZO Y EXPANSIÓN EN CALIFORNIA

Desde 2011, la DEA identificó a la célula de los Arzate operando en Oceanside, National City y Chula Vista, California. Recibían cargamentos desde Tijuana y distribuían marihuana, cocaína y metanfetamina. Investigaciones estimaron que su red movía cerca de una tercera parte de la metanfetamina que circulaba en el condado de San Diego.

En 2014 fueron imputados por conspiración para importar marihuana en el Distrito Sur de California. Las pesquisas posteriores ampliaron las acusaciones a miles de kilogramos de droga y operaciones de lavado de dinero mediante transacciones internacionales.

Su estructura incluyó operadores como:

· Jesús Quiñonez Flores, “El Chiquillo Ántrax”

· Rafael Guadalupe Núñez Félix, “El Changuito Ántrax”

· Edwin Antonio Rubio López, “El Oso” o “El Max”

· Marco Tulio Trujillo, “El Marlon”

· José Luis Mora Zamora, “El Cabo 23”

· Israel Vergara Galindo, “El Marquitos”

Además de coordinar rutas y traslados desde Sinaloa hasta los cruces fronterizos, los Arzate defendieron la plaza frente a rivales como el Cártel Jalisco Nueva Generación y remanentes del Cártel de Tijuana, empleando tácticas que incluyeron secuestros y ejecuciones.

ACUSACIONES POR NARCOTERRORISMO Y RECOMPENSA MILLONARIA

El 26 de febrero de 2026, el Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció una acusación formal contra René por narcoterrorismo, apoyo material al terrorismo y tráfico de drogas. El documento judicial sostiene que coordinó el trasiego de fentanilo, cocaína, metanfetamina y marihuana hacia territorio estadounidense.

Ese mismo día, el Departamento de Estado informó una recompensa de hasta cinco millones de dólares por información que conduzca a la captura de ambos hermanos. La acusación sustituye a la presentada en 2014 y eleva las penas potenciales:

· Narcoterrorismo: cadena perpetua y multa de 20 millones de dólares

· Empresa criminal continua: cadena perpetua

· Conspiración internacional para distribuir drogas: mínimo obligatorio de 10 años

· Conspiración de lavado de dinero: hasta 20 años de prisión

TE PUEDE INTERESAR: Detienen en Colima a ‘El Salsas’, presunto operador financiero del CJNG

El caso se enmarca en la designación del Cártel de Sinaloa como organización terrorista extranjera bajo la orden ejecutiva 14157. Para las autoridades estadounidenses, los hermanos Arzate no son solo operadores logísticos, sino piezas centrales en la reconfiguración criminal de la frontera norte.