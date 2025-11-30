Quitan contrapesos para ahorrar pesitos... gastando millones en proyectos insignia

México
/ 30 noviembre 2025
    Quitan contrapesos para ahorrar pesitos... gastando millones en proyectos insignia
    Con la reforma de 2024, Morena y aliados eliminaron los organismos autónomos bajo la premisa de generar ahorros. Foto: Reforma

Al extinguir órganos autónomos, la 4T solo se ‘ahorró’ 4 mil 409 millones de pesos

CDMX.- Con la excusa de ahorrar, el Gobierno federal desapareció este año los órganos autónomos, que funcionaban como contrapesos, y absorbió su presupuesto anual de 4 mil 409 millones de pesos, cifra que es mínima comparada con los millones invertidos en las obras insignia de la 4T.

Sólo al Tren Maya se canalizaron este año 40 mil 827 millones de pesos, mientras que la Refinería de Dos Bocas tuvo un presupuesto de 136 mil 210 millones.

TE PUEDE INTERESAR: Por desaparición de órganos autónomos, 4 mil 500 servidores públicos quedarán en el ‘limbo’

Además del daño político, para 2026 el Gobierno sólo asignará el 5.9 por ciento de los recursos que tenían los autónomos para los organismos que asumieron sus funciones, es decir, sólo contarán con 261 millones de pesos.

Con reformas a la Constitución en 2024, la mayoría de Morena y aliados en el Congreso desaparecieron la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IFAI).

$!Con la eliminación de los contrapesos, el gobierno federal se ahorró poco más de 4 mil millones de pesos.
Con la eliminación de los contrapesos, el gobierno federal se ahorró poco más de 4 mil millones de pesos. Foto: Reforma

También la Comisión Nacional de Hidrocarburos, la Comisión Reguladora de Energía y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval). La reforma dispuso que las funciones de dichos órganos fueran asumidas por dependencias del Gobierno federal, con la creación de nuevos órganos descentralizados o desconcentrados.

TE PUEDE INTERESAR: Quedan como ‘zombies’ órganos autónomos tras decreto

Durante 2025, se dio un periodo de transición para concretar la desaparición de los órganos y en el ejercicio de 2025 se dispuso para cada uno un presupuesto menor, con el fin de concluir las tareas básicas del periodo de transición. Para el gasto de 2026, apenas se notan los organismos sustitutos, a los que sólo les asignaron 261 millones de pesos.

Pese a las disposiciones, a la Comisión Nacional Antimonopolio no se le asignó un peso del presupuesto para 2026. Este órgano debe tomar las atribuciones sobre competencia que tenían la Cofece y el IFT, que juntos sumaban mil 367 millones de pesos en 2024.

$!Proyectos emblemáticos de la 4T, como el Tren Maya, acaparan miles de millones de pesos.
Proyectos emblemáticos de la 4T, como el Tren Maya, acaparan miles de millones de pesos. Foto: Cuartoscuro

La Comisión Antimonopolio tiene una página web en el sitio oficial de la Secretaría de Economía, pero es inexistente presupuestalmente.

También la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones salió a deber en cuanto al registro presupuestal de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones. La nueva comisión será un órgano descentralizado al que tampoco se le asignó presupuesto para el año entrante, según el dictamen de Presupuesto aprobado en la Cámara de Diputados.

TE PUEDE INTERESAR: Las pérdidas de la desaparición de los órganos autónomos

Donde tampoco se ve prioridad alguna del Gobierno es en la creación del órgano desconcentrado Transparencia para el Pueblo. En la Secretaría Anticorrupción sólo le asignaron 25 millones de pesos para que opere el órgano que ahora debe atender las funciones de transparencia y protección de datos.

Temas


obras públicas
megaobras
organismos autónomos

Localizaciones


México

Organizaciones


Ift
INAI
Cofece

true

Reforma

Reforma es un diario de noticias y avisos de ocasión de circulación nacional, con un periódico impreso y un sitio en línea editados por el Grupo Reforma se imprime en la Ciudad de México y es editado por el Grupo Reforma. Circula desde el 20 de noviembre de 1993. Su director es Alejandro Junco Elizondo y el director editorial es Juan E. Pardinas.

COMENTARIOS

Selección de los editores
La dependencia reiteró que la peste porcina africana no representa un riesgo para la salud humana, pero sí tiene graves efectos en la producción pecuaria.

Cierran frontera al cerdo español: México frena importaciones por brote sanitario en Barcelona
Aseguran que las adecuaciones quedaron a favor del sector agrícola tras semanas de movilización y presión.

El campo dobla al gobierno en Ley de Aguas: celebran cambios tras bloqueos y presión nacional
Las autoridades destacaron que estos encuentros binacionales fortalecen la coordinación operativa y estratégica.

México y Estados Unidos cierran filas contra el crimen organizado y blindan frontera con cooperación militar
La Confederación sostuvo que garantizar un liderazgo sólido en la FGR permitirá que la institución cuente con las condiciones necesarias para cumplir eficazmente su mandato.

Industriales presionan por una Fiscal fuerte: Concamin fija agenda contra robo, extorsión y contrabando
Maduro acusa a Estados Unidos de ‘amenaza colonialista’ tras cierre de espacio aéreo

Maduro acusa a Estados Unidos de ‘amenaza colonialista’ tras cierre de espacio aéreo

México suministró más agua de la cuenca del río Bravo el último año del ciclo quinquenal que en los cuatro años previos juntos.

EU y Texas exigen a México pagar agua faltante

Cuauhtémoc Cárdenas destacó la capacidad que tuvo su padre, el General Lázaro Cárdenas del Río, para respetar a la Oposición.

Urge Cuauhtémoc Cárdenas al Gobierno de Sheinbaum un diálogo con sus críticos
La nueva titular interina de la FGR, Ernestina Godoy, nombró como sus titulares de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y la Oficialía Mayor.

Godoy hace cambios en la FGR: llegan Héctor Elizalde, César Oliveiros y Laura Gómez