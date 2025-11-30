Quitan contrapesos para ahorrar pesitos... gastando millones en proyectos insignia

CDMX.- Con la excusa de ahorrar, el Gobierno federal desapareció este año los órganos autónomos, que funcionaban como contrapesos, y absorbió su presupuesto anual de 4 mil 409 millones de pesos, cifra que es mínima comparada con los millones invertidos en las obras insignia de la 4T. Sólo al Tren Maya se canalizaron este año 40 mil 827 millones de pesos, mientras que la Refinería de Dos Bocas tuvo un presupuesto de 136 mil 210 millones. TE PUEDE INTERESAR: Por desaparición de órganos autónomos, 4 mil 500 servidores públicos quedarán en el ‘limbo’ Además del daño político, para 2026 el Gobierno sólo asignará el 5.9 por ciento de los recursos que tenían los autónomos para los organismos que asumieron sus funciones, es decir, sólo contarán con 261 millones de pesos. Con reformas a la Constitución en 2024, la mayoría de Morena y aliados en el Congreso desaparecieron la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IFAI).

También la Comisión Nacional de Hidrocarburos, la Comisión Reguladora de Energía y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval). La reforma dispuso que las funciones de dichos órganos fueran asumidas por dependencias del Gobierno federal, con la creación de nuevos órganos descentralizados o desconcentrados. Durante 2025, se dio un periodo de transición para concretar la desaparición de los órganos y en el ejercicio de 2025 se dispuso para cada uno un presupuesto menor, con el fin de concluir las tareas básicas del periodo de transición. Para el gasto de 2026, apenas se notan los organismos sustitutos, a los que sólo les asignaron 261 millones de pesos. Pese a las disposiciones, a la Comisión Nacional Antimonopolio no se le asignó un peso del presupuesto para 2026. Este órgano debe tomar las atribuciones sobre competencia que tenían la Cofece y el IFT, que juntos sumaban mil 367 millones de pesos en 2024.