Rachas de hasta 100 km/h dejan daños, incendios y cortes de luz, en NL

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México
/ 16 marzo 2026
    Rachas de hasta 100 km/h dejan daños, incendios y cortes de luz, en NL
    Rachas de hasta 100 km/h por el Frente Frío 41 dejaron 145 incendios, árboles y postes caídos y cortes de luz en Nuevo León Foto: cortesía

Los fuertes vientos se dejaron sentir en diversos puntos del estado durante las primeras horas de este lunes

Monterrey, Nuevo León.- La entrada del Frente Frío número 41 trajo fuertes rachas de viento de entre 70 y 100 kilómetros por horas que dejaron daños, cortes en el suministro de energía eléctrica y el incendio de 145 pastizales y terrenos baldíos, en Nuevo León.

Protección Civil del estado emitió un reporte, la mañana de este lunes, con un recuento de las afectaciones por estas condiciones que comenzaron alrededor de las 00:00 horas.

Las fuertes ráfagas ocasionaron reportes de la ciudadanía al 911 y entre los mismos se encuentran: ocho por postes caídos, 45 árboles caídos, 16 cables colgando, 35 cortocircuitos y 145 incendios en pastizales y terrenos baldíos.

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La lista de daños abarca entre las 00:00 y 07:20 horas de este lunes.

Por fortuna se registró un saldo blanco sin personas lesionadas o fallecidas.

“Durante estas ráfagas no se registraron personas lesionadas o fallecidas reportando un saldo blanco durante el ingreso del Frente Frío”, precisó PCNL.

SIN SUMINISTRO DE ENERGÍA

Por su parte, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) emitió un comunicado en el que no precisó la cantidad de usuario afectados por cortes en el suministro de energía eléctrica; sin embargo, aseguró que ya se había restablecido el servicio en su totalidad.

“Se ha restablecido el suministro de energía eléctrica en su totalidad a los usuarios afectados. Para la atención del evento se dispuso de 46 trabajadores electricistas, 7 grúas y 39 vehículos pick up equipada”, indicó la CFE.

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Aracely Chantaka

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
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