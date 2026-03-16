Rachas de hasta 100 km/h dejan daños, incendios y cortes de luz, en NL

Monterrey, Nuevo León.- La entrada del Frente Frío número 41 trajo fuertes rachas de viento de entre 70 y 100 kilómetros por horas que dejaron daños, cortes en el suministro de energía eléctrica y el incendio de 145 pastizales y terrenos baldíos, en Nuevo León.

Protección Civil del estado emitió un reporte, la mañana de este lunes, con un recuento de las afectaciones por estas condiciones que comenzaron alrededor de las 00:00 horas.

Las fuertes ráfagas ocasionaron reportes de la ciudadanía al 911 y entre los mismos se encuentran: ocho por postes caídos, 45 árboles caídos, 16 cables colgando, 35 cortocircuitos y 145 incendios en pastizales y terrenos baldíos.

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