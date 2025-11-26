Ratifica Senado a afines a Morena como magistrados de Tribunal Federal de Justicia Administrativa

México
/ 26 noviembre 2025
    Ratifica Senado a afines a Morena como magistrados de Tribunal Federal de Justicia Administrativa
    Los nuevos magistrados fueron elegidos para un periodo de 10 años en el cargo a partir del 1 de enero de 2026. FOTO: CUARTOSCURO

Entre los 20 designados figuran varios exdiputados de Morena, funcionarios de la 4T y cercanos a Luisa María Alcalde y Adán Augusto López

El Senado de la República ratificó, con el voto del oficialismo, a 20 magistrados de las Salas Regionales del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, de los cuales varios han sido diputados por Morena, funcionarios de la 4T, y tienen cercanía con la actual dirigente Luisa María Alcalde, el senador Adán Augusto López, la exgobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich y el exministro, Arturo Zaldívar.

Con 66 votos a favor de Morena, PT y PVEM, así como 32 en contra del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, se ratificaron los 20 nuevos magistrados de las Salas Regionales del TFJA quienes durarán en su encargo diez años improrrogables, contados a partir del 1 de enero de 2026.

TE PUEDE INTERESAR:

Cristina Ruiz, senadora del PRI, en tribuna argumentó que el tribunal podría dejar de ser un contrapeso y convertirse en “un apéndice más del Poder Ejecutivo”.

“Aquí se propone a una exdiputada de Morena, convertida hoy mágicamente en una técnica, a un extrabajador de la presidenta Claudia Sheinbaum, enviado a juzgar a la administración en la que él participó, a un operador político ligado al senador Adán Augusto López, a exfuncionarios del SAT y dependencias federales que el tribunal debe vigilar, no proteger, a perfiles formados en la obediencia política, así como les gusta, a operadores territoriales, excandidatos, asesores y cuadros del oficialismo, a personas que hasta hace unas semanas cobraban en la nómina federal”, acusó.

¿QUIÉNES SON LOS VINCULADOS A MORENA?

Entre los perfiles destacan Olimpia Girón Hernández, fue diputada federal por Morena de 2021 a 2024, es militante activa de ese partido y fue recientemente asesora parlamentaria en el Senado.

También se encuentra Yamil Villalba Villarreal, cercano a la dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde. Es copropietario de la casa que pertenece a las hermanas Luisa María Alcalde, dirigente nacional de Morena, y Bertha Alcalde, fiscal General de la Ciudad de México.

Miguel Ernesto Pompa Corella, exdiputado del PRI, fue director de Análisis Legislativo en el Senado, cercano a Adán Augusto López Hernández, coordinador de Morena en la Cámara Alta, así como participó en 2024 en la precampaña presidencial del tabasqueño.

Cabe destacar que votaron en contra de Pompa Corrella, los senadores morenistas Guadalupe Chavira y Heriberto Marcelo Aguilar Castillo.

La lista completa de los magistrados a Salas Regionales del TEPJF son Jorge Muñoz Barrett, Miguel Ernesto Pompa Corella, Jorge Enrique Mata Gómez, Mayra Alicia Alvarado Cruz, Fernando Cruz Ventura, Sandra Paola González Castañeda, María Elena Montero García, Rodrigo Eduardo Escalante Ramírez, Yamil Villalba Villarreal, Olimpia Jamara Girón Hernández.

Jesús Ornar Sánchez Sánchez, Ricardo Carlos Molina Arias, Edgar Daniel Guerrero Flores, Idubina Nañez Bugarin, Miguel Alejandro Guizado Jaimes, Elizabeth Bautista Velasco, Luis Fernando González Macías, Marco Polo Carballo Calva, María del Carmen Quiroz Rodríguez y Anabel Dávila Salas.

Temas


Justicia
Tribunales

true

El Universal

El Universal es un diario mexicano fundado en 1916. Es uno de los diarios de mayor circulación en México.​ La circulación de la edición impresa de El Universal es de más de 300,000 lectores.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Claudia Sheinbaum añadió que las consideraciones de carácter político deben posponerse ante una circunstancia de esta naturaleza.

Sheinbaum frena a Noroña por declaraciones sobre la viuda del alcalde de Uruapan
La obra musical busca preservar el legado de Blanca y su compromiso con la justicia y la búsqueda de desaparecidos.

Saltillo: homenajean la labor social de Blanca Isabel Martínez Bustos con composición musical (video)
Un tribunal en Tailandia emitió una orden de arresto contra Jakkaphong “Anne” Jakrajutatip, copropietaria de Miss Universo, por el presunto delito de fraude.

Anne Jakrajutatip, copropietaria de Miss Universo, enfrenta el delito de fraude en Tailandia
Las redes sociales han estallado, luego de que en la cuenta oficial de la inolvidable Jenni Rivera se completaran los pétalos de la famosa flor amarilla

Jenni Rivera regresaría con nueva canción: fans avivan rumores tras publicación en Instagram
La Presidenta advirtió que se ha intentado vincular el caso penal del dueño del certamen con el logro de la joven mexicana.

Sheinbaum se pronuncia por acusaciones contra dueño de Miss Universo
El cierre anunciado por Costco para el 27 de noviembre generó dudas entre los socios.

¿Cierre masivo de Costco aplicará en México?... esto es lo que sabemos
Primer capítulo de una rivalidad intensa: Chivas y Cruz Azul buscan ventaja en la ida de los Cuartos de Final del Apertura 2025.

Chivas vs Cruz Azul: duelo vibrante en la Ida de Cuartos de Final del Apertura 2025
La Pensión Vitalicia del IMSS es una modalidad garantizada por una aseguradora que te brinda un pago mensual de por vida.

¿Qué es la Pensión Vitalicia del IMSS?... cómo acceder a una pensión segura y sin riesgo de quedarte sin dinero en 2025