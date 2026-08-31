Raúl Bolaños Cacho llega a la presidencia de Diputados rumbo al tercer año de la LXVI Legislatura

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    Raúl Bolaños Cacho llega a la presidencia de Diputados rumbo al tercer año de la LXVI Legislatura
    La Cámara de Diputados eligió a Raúl Bolaños Cacho, del Partido Verde, como presidente de la Mesa Directiva para el tercer año de la LXVI Legislatura. FOTO: CUARTOSCURO

El legislador obtuvo 432 votos a favor durante la sesión preparatoria, en la que también fueron definidos los integrantes de la nueva Mesa Directiva.

La Cámara de Diputados ya tiene nueva Mesa Directiva para el tercer año de ejercicio de la LXVI Legislatura. El pleno eligió al diputado Raúl Bolaños Cacho, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), como presidente de este órgano legislativo.

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La designación se realizó mediante votación electrónica y requirió mayoría calificada. El legislador obtuvo 432 votos a favor, uno en contra y 10 abstenciones, con lo que quedó formalmente al frente de la Mesa Directiva.

La elección ocurrió durante la sesión preparatoria para el inicio del tercer año legislativo, en la que también fueron definidos los diputados que acompañarán a Bolaños Cacho en la conducción de los trabajos parlamentarios.

¿Quiénes integran la nueva Mesa Directiva?

Además de Raúl Bolaños Cacho como presidente, el pleno aprobó la integración de tres vicepresidencias y ocho secretarías.

Las vicepresidencias estarán a cargo de Sergio Gutiérrez Luna, de Morena; Annia Sarahí Gómez Cárdenas, del PAN, y Nayeli Arlen Fernández Cruz, del PVEM.

En las secretarías fueron designados Julieta Villalpando Riquelme, de Morena; Diana Estefanía Gutiérrez Valtierra, del PAN; Felipe Miguel Delgado Carrillo, del PVEM; Francisco Amadeo Espinosa Ramos, del PT; Fuensanta Guadalupe Guerrero Esquivel, del PRI, y Laura Iraís Ballesteros Mancilla, de Movimiento Ciudadano.

Con esta conformación, la Mesa Directiva queda lista para encabezar las sesiones y garantizar el desarrollo de los trabajos parlamentarios durante el siguiente año de la Legislatura.

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La Cámara de Diputados ya tiene nueva Mesa Directiva para el tercer año de ejercicio de la LXVI Legislatura. FOTO: CUARTOSCURO

Así comenzó la sesión preparatoria

La sesión inició alrededor de las 17:20 horas, con la presencia de 364 diputadas y diputados. Durante el encuentro se llevó a cabo el procedimiento para elegir a los integrantes de la Mesa Directiva que estarán al frente de la Cámara baja.

Una vez realizada la votación y formalizada la instalación del órgano legislativo, se prevé que la sesión preparatoria concluya para dar paso al inicio del nuevo periodo ordinario.

¿Qué sigue en la Cámara de Diputados?

La Cámara de Diputados tiene previsto sesionar nuevamente este 1 de septiembre a las 17:00 horas, cuando se realizará la apertura del primer periodo de sesiones correspondiente al tercer año de la LXVI Legislatura.

Uno de los principales actos de esa jornada será la recepción del Segundo Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

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Además, se contempla un mensaje de la Presidencia del Congreso General, con lo que comenzará formalmente una nueva etapa de los trabajos legislativos.

La llegada de Raúl Bolaños Cacho a la presidencia de la Mesa Directiva ocurre así en un momento clave para la Cámara de Diputados, que retomará sus actividades con una agenda legislativa que marcará el último tramo de la actual Legislatura.

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Rebeca Gallardo

Rebeca Gallardo

Editora de Breaking News. Apasionada creadora de contenido digital y su posicionamiento a través de SEO.

Con más de 5 años de experiencia haciendo comunicación en temas de política, finanzas personales, economía, estilo de vida y contenido de utilidad.

Egresada de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, UNAM.

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