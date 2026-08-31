Raúl Bolaños Cacho llega a la presidencia de Diputados rumbo al tercer año de la LXVI Legislatura

La Cámara de Diputados ya tiene nueva Mesa Directiva para el tercer año de ejercicio de la LXVI Legislatura. El pleno eligió al diputado Raúl Bolaños Cacho , del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), como presidente de este órgano legislativo.

La designación se realizó mediante votación electrónica y requirió mayoría calificada. El legislador obtuvo 432 votos a favor, uno en contra y 10 abstenciones, con lo que quedó formalmente al frente de la Mesa Directiva.

La elección ocurrió durante la sesión preparatoria para el inicio del tercer año legislativo, en la que también fueron definidos los diputados que acompañarán a Bolaños Cacho en la conducción de los trabajos parlamentarios.

¿Quiénes integran la nueva Mesa Directiva?

Además de Raúl Bolaños Cacho como presidente, el pleno aprobó la integración de tres vicepresidencias y ocho secretarías.

Las vicepresidencias estarán a cargo de Sergio Gutiérrez Luna, de Morena; Annia Sarahí Gómez Cárdenas, del PAN, y Nayeli Arlen Fernández Cruz, del PVEM.

En las secretarías fueron designados Julieta Villalpando Riquelme, de Morena; Diana Estefanía Gutiérrez Valtierra, del PAN; Felipe Miguel Delgado Carrillo, del PVEM; Francisco Amadeo Espinosa Ramos, del PT; Fuensanta Guadalupe Guerrero Esquivel, del PRI, y Laura Iraís Ballesteros Mancilla, de Movimiento Ciudadano.

Con esta conformación, la Mesa Directiva queda lista para encabezar las sesiones y garantizar el desarrollo de los trabajos parlamentarios durante el siguiente año de la Legislatura.