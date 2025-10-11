‘Raymond’ causará lluvias intensas en la costa Este; mientras condiciones climáticas inundan la costa Oeste

México
/ 11 octubre 2025
    ‘Raymond’ causará lluvias intensas en la costa Este; mientras condiciones climáticas inundan la costa Oeste
    Graves inundaciones se registraron este viernes luego de que el río Cazones se desbordara por las intensas lluvias, afectando diversas zonas de Poza Rica. FOTO: CUARTO OSCURO | Fotografía Cortesía

Se estiman un total de 41 fallecidos tras inundaciones en estados próximos a la costa Oeste de México, como Veracruz

El 11 de octubre se reportó que ‘Raymond’, el decimoséptimo ciclón de la temporada en el Pacífico mexicano, disminuyó su intensidad, y cambio a depresión tropical, antes de llegar a las tierras de Baja California Sur.

Sin embargo, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), pronosticó intensas lluvias en varios estados próximos. Se informó que a las 12:00 PM, el centro de la tormenta se localizaba a 135 kilómetros (km) al sur-sureste de Cabo San Lucas, Baja California Sur, con vientos máximos sostenidos de 55 km/h, rachas de 75 km/h y desplazamiento hacia el nor-noroeste a 20 km/h.

TE PUEDE INTERESAR: Lluvias sepultan escuelas y dejan 17 desaparecidos en Hidalgo; hay maestros atrapados

El SMN recalcó que las lluvias incrementarán Baja California Sur, Sonora y Chihuahua, al igual que en Durango, Sinaloa y Nayarit y Bala California.

Se tiene previsto que un oleaje de 3.5 metros en las costas del Pacífico, como Nayarit, Sinaloa y Baja California Sur, mientras que las costas del norte, hacia California, las olas podrían medir un aproximado de 2 metros.

Por su parte, en las costas Este de México, la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) informó que las intensas lluvias han causado estragos e inundaciones en los estados de Veracruz, Puebla, Hidalgo, Querétaro y San Luis Potosí.

El Gobierno de México reportó que hay un aproximado de 41 fallecidos, a causa de las lluvias e inundaciones en dichas regiones. Se estimó que hay 16 víctimas en Hidalgo; 15 víctimas en Veracruz; 9 en Puebla y una en Querétaro.

TE PUEDE INTERESAR: Derrumbe en obra de drenaje deja tres muertos y un sobreviviente en Ciudad Obregón

Según la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), se tiene registro de 27 personas no localizadas; las afectaciones han comenzado a ser contrarrestadas por la Fuerza de Apoyo para Casos de Desastre (FACD), equipada con 512 unidades de maquinaria, 17 aeronaves, 10 cocinas comunitarias, 10 tortilladoras móviles y 48 plantas potabilizadoras de agua.

