‘Raymond’ causará lluvias intensas en la costa Este; mientras condiciones climáticas inundan la costa Oeste

El 11 de octubre se reportó que 'Raymond', el decimoséptimo ciclón de la temporada en el Pacífico mexicano, disminuyó su intensidad, y cambio a depresión tropical, antes de llegar a las tierras de Baja California Sur. Sin embargo, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), pronosticó intensas lluvias en varios estados próximos. Se informó que a las 12:00 PM, el centro de la tormenta se localizaba a 135 kilómetros (km) al sur-sureste de Cabo San Lucas, Baja California Sur, con vientos máximos sostenidos de 55 km/h, rachas de 75 km/h y desplazamiento hacia el nor-noroeste a 20 km/h.

El SMN recalcó que las lluvias incrementarán Baja California Sur, Sonora y Chihuahua, al igual que en Durango, Sinaloa y Nayarit y Bala California. Se tiene previsto que un oleaje de 3.5 metros en las costas del Pacífico, como Nayarit, Sinaloa y Baja California Sur, mientras que las costas del norte, hacia California, las olas podrían medir un aproximado de 2 metros. Por su parte, en las costas Este de México, la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) informó que las intensas lluvias han causado estragos e inundaciones en los estados de Veracruz, Puebla, Hidalgo, Querétaro y San Luis Potosí. El Gobierno de México reportó que hay un aproximado de 41 fallecidos, a causa de las lluvias e inundaciones en dichas regiones. Se estimó que hay 16 víctimas en Hidalgo; 15 víctimas en Veracruz; 9 en Puebla y una en Querétaro.

Según la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), se tiene registro de 27 personas no localizadas; las afectaciones han comenzado a ser contrarrestadas por la Fuerza de Apoyo para Casos de Desastre (FACD), equipada con 512 unidades de maquinaria, 17 aeronaves, 10 cocinas comunitarias, 10 tortilladoras móviles y 48 plantas potabilizadoras de agua.