Lluvias sepultan escuelas y dejan 17 desaparecidos en Hidalgo; hay maestros atrapados

PACHUCA, HGO.- Las lluvias de los últimos días continúan causando estragos en Hidalgo, donde se reportan derrumbe de caminos, caída de infraestructura y personas atrapadas en comunidades de difícil acceso. En algunos casos, las precipitaciones han sepultado viviendas y escuelas.

Las zonas Sierra, Otomí-Tepehua y Huasteca figuran entre las más afectadas, con rutas bloqueadas que dificultan el envío de ayuda y el rescate de pobladores incomunicados.

En el municipio de San Bartolo Tutotepec, las autoridades reportaron 17 personas no localizadas, entre ellas estudiantes, docentes, trabajadores de la salud y un taxista. Los desaparecidos provienen de comunidades como Santiago, La Cumbre de la Campana, San Bartolo, El Canoy, Pie de Cerro y Manantiales.

Equipos de Protección Civil estatal y Guardia Nacional mantienen operativos de búsqueda en la región, con maquinaria y rescatistas intentando reabrir caminos bloqueados por los deslaves.

En Nicolás Flores, un grupo de profesores de una telesecundaria en la comunidad de Agua Limpia difundió un video en el que solicitan auxilio, tras quedar atrapados por un derrumbe que sepultó gran parte del plantel.

Los docentes aseguraron que no cuentan con energía eléctrica, agua ni alimentos, mientras los accesos permanecen intransitables por los deslaves.

Otro punto crítico se localiza en la comunidad de Atizapán, en Zacualtipán, donde familias enteras requieren apoyo inmediato ante el colapso de caminos y la creciente de ríos cercanos.

En la región sur del estado, el ayuntamiento de Tezontepec de Aldama activó el código rojo por el crecimiento del río Tula, que presenta una tendencia de aumento sostenido y un derrame controlado de más de 169 mil m³ por segundo desde la presa local.

Las autoridades estatales reforzaron la vigilancia en presas y cauces como el río Salado, cuyo nivel alcanzó los 11 mil m³ por segundo, exhortando a la población a no cruzar áreas de riesgo ni acercarse a zonas inundadas. Con información de El Universal