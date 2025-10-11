Derrumbe en obra de drenaje deja tres muertos y un sobreviviente en Ciudad Obregón

Noticias
/ 11 octubre 2025
    Derrumbe en obra de drenaje deja tres muertos y un sobreviviente en Ciudad Obregón
    El derrumbe en una obra de rehabilitación de drenaje dejó cuatro trabajadores atrapados; sólo uno pudo ser rescatado con vida en Sonora. /FOTO: ESPECIAL

Accidente en una obra de drenaje en la colonia Plano Oriente dejó cuatro trabajadores atrapados; uno fue rescatado con vida, mientras que tres perdieron la vida durante la madrugada del sábado

HERMOSILLO, SON.- Un derrumbe en una obra de rehabilitación de drenaje en Ciudad Obregón dejó cuatro trabajadores atrapados, de los cuales solo uno fue rescatado con vida tras una intensa labor de los equipos de emergencia.

El accidente ocurrió alrededor de las 22:00 horas del viernes 10 de octubre, en el cruce de las calles Ferrocarril y Zaragoza, en la colonia Plano Oriente, cuando parte del terreno cedió mientras los empleados trabajaban en un colector de drenaje.

De acuerdo con los primeros reportes, tres obreros quedaron sepultados por el colapso de tierra, y un cuarto trabajador descendió para auxiliarlos, pero también terminó atrapado a varios metros de profundidad.

Elementos de Protección Civil, bomberos voluntarios y personal de rescate acudieron al lugar y trabajaron durante horas para remover el material que cubría a los trabajadores.

El hombre que descendió a ayudar fue rescatado con vida y trasladado de inmediato a un hospital, donde permanece bajo observación médica.

Sin embargo, los otros tres trabajadores fueron hallados sin vida durante la madrugada de este sábado, en una operación de recuperación que se prolongó por más de cinco horas.

De acuerdo con testigos, dos de las víctimas eran hermanos, de 35 y 38 años, quienes se encontraban laborando en la obra desde el inicio de la jornada.

Hasta el momento, las autoridades no han emitido un comunicado oficial sobre las causas del derrumbe ni sobre las medidas de seguridad implementadas en la obra. Con información de El Universal

Temas


Derrumbes

Localizaciones


Sonora

Organizaciones


Protección Civil

Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

