Raymundo Ramos Vázquez rechaza acusaciones del Departamento del Tesoro y denuncia campaña de desprestigio

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México
/ 15 abril 2026
    Raymundo Ramos Vázquez rechaza acusaciones del Departamento del Tesoro y denuncia campaña de desprestigio
    Raymundo Ramos Vázquez negó vínculos con el Cártel del Noreste y acusó represalias. VANGUARDIA

Raymundo Ramos, defensor de derechos humanos, acusa a Fuerzas Armadas y a exgobernador de estar detrás de acusaciones

El presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo (CDHNL), Raymundo Ramos Vázquez, rechazó los señalamientos emitidos por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos que lo vinculan como “asociado del Cártel del Noreste”, y aseguró que se trata de una campaña de desprestigio en su contra.

En entrevista con el medio de comunicación Proceso, el activista responsabilizó a las Fuerzas Armadas de México y al exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, de los señalamientos difundidos por autoridades estadounidenses.

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RAYMUNDO RAMOS, DEFENSOR DE DERECHOS HUMANOS, ACUSA REPRESALIAS POR LITIGIOS CONTRA FUERZAS DE SEGURIDAD

Ramos Vázquez señaló que las acusaciones surgen en un contexto en el que su organización representa casos judiciales contra elementos militares y de la Marina.

“La intención es que le estorbamos a alguien y ese alguien se llama Fuerzas Armadas de México”, afirmó el defensor, quien indicó que actualmente llevan procesos legales contra personal castrense.

Añadió que los señalamientos podrían poner en riesgo su integridad: “Lo que están haciendo al involucrarme con un grupo criminal es etiquetarme para que un grupo rival pueda atentar contra mí, eso lo hicieron en 2018, o bien quieren que yo me alinee, que sea un defensor de derechos humanos light”.

QUIÉN ES EL DEFENSOR DE DERECHOS HUMANOS, RAYMUNDO RAMOS VÁZQUEZ

El activista aseguró que cuenta con más de 30 años de trabajo en la defensa de derechos humanos en la frontera de Tamaulipas. Entre los casos que ha representado, mencionó el de los menores Martín y Bryan Almanza Salazar, quienes murieron en un retén militar en 2010.

También ha acompañado a familiares de personas desaparecidas en 2018, presuntamente por elementos de la Secretaría de Marina, así como casos de ejecuciones extrajudiciales, entre ellos el de la menor Heidi Mariana Pérez Rodríguez, ocurrido en 2022.

De acuerdo con Ramos, estas investigaciones han sido documentadas por organismos internacionales como la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

SEÑALAMIENTOS COINCIDEN CON PROCESOS JUDICIALES: RAYMUNDO RAMOS

El presidente del CDHNL indicó que el señalamiento del Departamento del Tesoro ocurre en un momento en que se desarrollan juicios relevantes.

“¿En qué momento se presenta este señalamiento? Justo en el momento en que tenemos un juicio, hoy en Reynosa, en contra de siete marinos por la desaparición de José Luis Bautista Carrillo, que ocurrió el 16 de mayo de 2018”, explicó.

Asimismo, refirió que el próximo 11 de mayo iniciará otro proceso contra tres elementos del Ejército por el fusilamiento de cinco hombres en 2023.

RAYMUNDO RAMOS CUESTIONA ACUSACIONES Y SEÑALA DEPROPORCIÓN

Ramos Vázquez negó las imputaciones en su contra y cuestionó su fundamento.

“Según lo que yo leí, se me acusa de defender a un grupo criminal para desprestigiar a las Fuerzas Armadas. Eso no es cierto. Heydi no era una criminal, los niños Martín y Bryan no eran criminales, eran niños que mataron las Fuerzas Armadas”, sostuvo.

Agregó que considera desproporcionadas las acusaciones en su contra en comparación con otros temas: “Es muy desproporcionado ese señalamiento. Es muy desproporcionado porque el tema del huachicol, que involucra a marinos y a funcionarios de gobierno, en Estados Unidos se quedan muy callados”.

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DENUNCIA CONTEXTO ADVERSO PARA DEFENSORES

El activista también señaló que los señalamientos ocurren en un contexto delicado para los defensores de derechos humanos en México, previo a la visita del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk.

“Estamos en un momento donde los defensores de derechos humanos en nuestro país estamos siendo agredidos en todos los sentidos”, afirmó.

Pese a ello, reiteró que continuará con su labor: “Aun así, con los riesgos que esto implica, yo voy a seguir siendo defensor de derechos humanos”, concluyó.

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Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

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