Realiza Sedena tercer vuelo de ayuda humanitaria a Colombia

CDMX.- La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) realizó este viernes el tercer vuelo del puente aéreo logístico de ayuda humanitaria destinado a las zonas afectadas de Colombia por el sismo registrado el pasado 10 de agosto. A las 6:40 horas, 19 integrantes del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional partieron de la Base Aérea Militar de Santa Lucía, Estado de México, a bordo de dos aeronaves de transporte estratégico de la Fuerza Aérea Mexicana, con destino al Aeropuerto Internacional Matecaña, en Pereira, departamento de Risaralda.

De acuerdo con la Sedena, las aeronaves trasladaron 854 despensas, equivalentes a 19.5 toneladas de ayuda, destinadas a las personas afectadas por el movimiento telúrico.

Con este tercer vuelo, México suma 58 toneladas de ayuda humanitaria enviada a Colombia, entre las que se incluyen cuatro toneladas de insumos médicos para atender las necesidades de la población damnificada. La dependencia destacó que el despliegue forma parte de las acciones emprendidas por el Gobierno de México para apoyar a las comunidades afectadas por el sismo y mantener un puente aéreo para el traslado de suministros.

La misión está integrada por personal del Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional, quienes participan en las labores de traslado y entrega de los apoyos.

La Sedena resaltó que el operativo también demuestra las capacidades logísticas y operativas de las Fuerzas Armadas mexicanas para responder ante emergencias y brindar asistencia humanitaria fuera del territorio nacional.

La dependencia señaló que estas acciones reflejan la solidaridad de México con Colombia y refrendan la disposición de apoyar a los países afectados por desastres naturales. El sismo del 10 de agosto provocó afectaciones en distintas zonas de Colombia, particularmente en el departamento de Risaralda, donde se concentró parte de las labores de atención y apoyo a la población.

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