$!Realizan cateo en helipuerto privado de Morelia vinculado al círculo cercano de Silvano Aureoles

OPERATIVO SE REALIZÓ DERIVADO DE INVESTIGACIONES POR IRREGULARIDADES DURANTE LA ADMINISTRACIÓN DE AUREOLES

La diligencia se enmarca en el seguimiento de diversas indagatorias por presuntas irregularidades cometidas durante la administración de Aureoles, quien actualmente es buscado por autoridades federales. Incluso, la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) emitió una ficha roja con el propósito de localizarlo en el extranjero.

El operativo en “La Viña” forma parte de una serie de acciones dirigidas a inspeccionar bienes relacionados directa o indirectamente con el exgobernador, quien ha sido señalado por el actual gobierno estatal por presunto desvío de recursos y uso indebido de bienes públicos.

Servicios Aéreos “La Viña” fue punto de salida y llegada de aeronaves empleadas durante la gestión de Aureoles. Una de las aeronaves utilizadas regularmente desde este helipuerto se accidentó en octubre de 2019 en el municipio de Madero, accidente en el que perdieron la vida José Martín Godoy Castro, entonces secretario de Seguridad Pública, y Germán Ortega Silva, director del extinto Seguro Popular en el estado, junto con los dos pilotos que tripulaban la unidad.

Años atrás, la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán había informado que durante el sexenio anterior se destinaron más de 1,227 millones de pesos al arrendamiento de siete aeronaves, incluyendo un avión, para transporte oficial. El uso y procedencia de esos contratos ha sido objeto de revisión por la actual administración.

ARZOBISPO DE MORELIA ABORDA TEMA DE DONACIÓN DE 30 CAMIONETAS POR AUREOLES

En medio de este contexto, el arzobispo de Morelia, Carlos Garfias Merlos, retomó el pasado Domingo de Ramos sus encuentros semanales con medios de comunicación, luego de una ausencia prolongada en conferencias dominicales.

Durante la conferencia, el jerarca católico fue cuestionado por la presunta donación de hasta 30 camionetas por parte del exgobernador Aureoles a la Arquidiócesis de Morelia, señalamiento hecho previamente por el actual gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.

Garfias respondió que no ha recibido ninguna notificación formal sobre alguna investigación relacionada con esos vehículos y que, hasta el momento, las declaraciones al respecto sólo han tenido lugar en el plano mediático. “Hasta este momento solamente han sido declaraciones mediáticas, porque yo no he obtenido ninguna información oficial ni nadie me ha solicitado información particular”, declaró.