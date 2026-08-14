Sheinbaum niega investigación de la FGR contra Andy López Beltrán tras revocación de visa de EU

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que no existe actualmente una investigación en México por parte de la Fiscalía General de la República (FGR) contra Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, luego de que Estados Unidos revocara su visa. Durante la conferencia de prensa de este viernes 14 de agosto, la mandataria señaló que la cancelación de una visa estadounidense no constituye por sí misma un motivo para que las autoridades mexicanas inicien una investigación. “No hay nada contra el hijo del presidente (sic). Y si hubiera por parte de la Fiscalía una investigación, nosotros no vamos a cubrir a nadie si cometió un delito. Pero tampoco porque Estados Unidos le quite una visa vamos a abrir una investigación”, declaró.

SHEINBAUM DICE QUE NO EXISTE UNA INDAGATORIA CONTRA LÓPEZ BELTRÁN La presidenta fue cuestionada sobre las versiones relacionadas con presuntos vínculos de López Beltrán con actividades delictivas y respondió que, hasta la información que le ha proporcionado la Fiscalía, no existe una investigación en México en su contra. “No hay nada, hasta donde me ha informado la fiscal, de investigaciones que tengan que ver con el hijo del presidente (sic), con Andrés Manuel López Beltrán. Y si las hubiera, pues ya le correspondería a la Fiscalía, igual que a cualquier otra persona”, afirmó. Sheinbaum agregó que, si las autoridades mexicanas recibieran evidencia o una solicitud formal relacionada con algún posible delito, correspondería a la Fiscalía determinar las acciones procedentes conforme a las leyes. Sin embargo, insistió en que no considera procedente abrir una investigación únicamente a partir de la revocación de una visa estadounidense. “No tiene por qué abrirse una investigación particular porque le quitaron una visa a una persona, cualquiera sea, de cualquier partido político”, sostuvo.

LÓPEZ BELTRÁN RESPONDIÓ A LA REVOCACIÓN DE SU VISA Las declaraciones de Sheinbaum ocurrieron después de que se conociera, la noche del jueves 13 de agosto, la revocación de la visa estadounidense de Andrés Manuel López Beltrán. El secretario de Organización de Morena respondió mediante una carta dirigida al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la que cuestionó la decisión y sostuvo que carecía de fundamento. López Beltrán calificó la medida como un acto de “politiquería”. Al ser cuestionada sobre la respuesta del hijo del expresidente, Sheinbaum señaló que está en su derecho de expresar su opinión. “Es su punto de vista”, afirmó la presidenta.

SHEINBAUM RESPALDA A ERNESTINA GODOY Durante la conferencia, la presidenta también respaldó el trabajo de Ernestina Godoy, titular de la Fiscalía General de la República, y afirmó que confía en los procedimientos que lleva a cabo la institución. “Tengo mucha confianza en Ernestina Godoy, en las investigaciones que hace, en los procedimientos. Son muy rigurosos. Ernestina es una mujer de primera, la verdad. Muy valiente, además, y una gran profesional”, expresó. Sheinbaum sostuvo que nunca ha instruido a la Fiscalía para iniciar o descartar investigaciones por motivos políticos. La presidenta señaló que, en caso de que existan elementos sobre la posible comisión de un delito, las autoridades deben actuar conforme al marco legal, independientemente de la identidad o filiación política de la persona involucrada. De esta manera, la mandataria diferenció entre una decisión migratoria adoptada por Estados Unidos y una eventual investigación penal en México, y reiteró que la revocación de una visa no implica por sí misma la apertura de una carpeta de investigación en territorio mexicano.