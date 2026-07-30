Rebasa tasa de informalidad en México a la de América Latina

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    Rebasa tasa de informalidad en México a la de América Latina
    La OIT vio un desafío en impulsar aumentos de productividad de las unidades económicas de menor escala. CUARTOSCURO

Mientras que la región registra 47.4 por ciento, en México asciende hasta 52.4, advirtió la Organización Internacional del Trabajo

La tasa de informalidad en México está por encima del promedio de los países de América Latina, advirtió la Organización Internacional del Trabajo.

En su informe “Tendencias del mercado laboral en América Latina y el Caribe 2026”, el organismo internacional señaló que la tasa de informalidad en la región es de 47.4 por ciento, mientras que en México es de 52.4 por ciento, con cifras al 2025.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/hallan-centro-de-almacenamiento-de-huachicol-en-veracruz-DH22526317

Sin embargo, la cifra actualizada al segundo trimestre de 2026 en el País, indica que la tasa de informalidad es de 55 por ciento, de acuerdo con cifras de Inegi.

El organismo internacional señaló que en un primer grupo se ubican los países con menores niveles de informalidad.

Uruguay mantiene la incidencia más baja de la región, con una tasa del 22.4 por ciento; seguido de Chile (25.1 por ciento); Costa Rica (35.5 por ciento) y Brasil (35,6 por ciento).

En tanto que un segundo grupo está compuesto por países con niveles de informalidad cercanos al promedio regional. Argentina, México, República Dominicana, Panamá y Colombia, presentan tasas intermedias, aunque con trayectorias diferenciadas durante el último año.

Por último, un tercer grupo reúne a los países donde la informalidad continúa afectando a más de seis de cada diez personas ocupadas.

En este conjunto se encuentran El Salvador (63.3 por ciento), Paraguay (64.3 por ciento), Guatemala (66.2 por ciento), Perú (69.8 por ciento), Ecuador (70.1por ciento) y Bolivia (82.2).

“Estas diferencias entre países ponen de manifiesto que los procesos de formalización requieren respuestas de política diferenciadas según el grado de desarrollo de los mercados laborales, el tipo de inserción laboral, las características de las unidades económicas y las particularidades de los territorios”, señaló la OIT.

Añadió que en las economías donde la informalidad supera el 60 por ciento, el desafío trasciende el mero fortalecimiento del cumplimiento normativo y exige un enfoque integral que combine políticas de desarrollo productivo, fortalecimiento de capacidades empresariales y ampliación de la protección social.

El organismo dijo que esto implica impulsar aumentos de productividad de las unidades económicas de menor escala, facilitar la formalización y el acceso a la seguridad social, y ampliar la cobertura de servicios de desarrollo empresarial, asistencia técnica y empleo dirigidos a trabajadores independientes, micro y pequeñas unidades productivas y productores rurales.

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