Recapturan en EU a esposa de César Duarte

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México
/ 23 abril 2026
    Recapturan en EU a esposa de César Duarte
    Gómez-Fong ingresó a EU en noviembre de 2016 y violó los términos de estancia al permanecer hasta mayo de 2017. ESPECIAL

Medios señalan que la reaprehensión se da después de que se suspendiera la libertad bajo fianza que le habían otorgado

Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE por sus siglas en inglés) capturaron por segunda ocasión en El Paso, Texas a Bertha Olga Gómez-Fong, esposa del ex Gobernador de Chihuahua, César Duarte.

De acuerdo con medios como El Diario de Chihuahua, esta acción fue efectuada tras la suspensión de su libertad bajo fianza.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/detienen-a-fernando-n-presunto-lider-de-red-de-huachicol-fiscal-de-la-marina-en-argentina-JC20221448

La cadena Telemundo informó que la Junta de Apelaciones de Inmigración aprobó la solicitud del Departamento de Seguridad Nacional para pausar la resolución de un juez que permitió su salida el pasado 10 de abril.

Gómez-Fong ingresó a Estados Unidos en noviembre de 2016 con una visa de turista y violó los términos de su estancia al permanecer en el país después de mayo de 2017.

La implicada fue remitida originalmente en marzo pasado al Centro de Procesamiento de El Paso, donde inició el desahogo de su situación migratoria tras vivir seis años en el extranjero.

Logró ingresar al programa de Alternativas a la Detención tras su libertad, pero la suspensión de dicha medida obligó a su reingreso inmediato bajo custodia federal.

“La Fiscalía General del Estado de Chihuahua envió información a ese juez relacionada con las órdenes de aprehensión que la señora tiene pendientes”, indicó la semana pasada el Fiscal estatal, César Jáuregui Moreno, entrevistado en un evento al que asistió a la Ciudad de México.

La mujer enfrenta acusaciones en México por lavado de dinero y peculado agravado relacionados con la administración estatal de su esposo entre 2010 y 2016.

La Fiscalía General de la República (FGR) ha solicitado formalmente la deportación de la señalada para que enfrente los procesos judiciales en territorio mexicano.

Personal de la Oficina de Interpol México mantiene comunicación con las autoridades estadounidenses para gestionar una “deportación controlada” de la implicada, de acuerdo con lo indicado el mes pasado por la Fiscalía federal.

Bertha Olga Gómez-Fong permanece bajo custodia en el Centro de Procesamiento de El Paso, en el país vecino.

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