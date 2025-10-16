$!Reciben afectados de Pánuco, Veracruz, ayuda humanitaria de Nuevo León

Monterrey, Nuevo León.- El apoyo humanitario a las personas afectadas por las lluvias a Pánuco, Veracruz por parte de las autoridades de Nuevo León, llegó a esa región por tercer día consecutivo vía aérea.

Protección Civil del estado informó de las operaciones que arrancaron la mañana de este jueves, en donde se implementó un puente aéreo para la entrega de despensas con el apoyo de un helicóptero de la dependencia y otro de Fuerza Civil.

“Se realizará la entrega de despensas y el apoyo requerido por los habitantes de las diferentes comunidades de Pánuco, Veracruz, que resultaron afectadas tras las inundaciones”, indicó la dependencia estatal.