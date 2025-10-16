Reciben afectados de Pánuco, Veracruz, ayuda humanitaria de Nuevo León
Protección Civil de Nuevo León continúa las labores de apoyo en Pánuco, Veracruz, con el envío aéreo de despensas y suministros tras afectaciones por lluvias
Monterrey, Nuevo León.- El apoyo humanitario a las personas afectadas por las lluvias a Pánuco, Veracruz por parte de las autoridades de Nuevo León, llegó a esa región por tercer día consecutivo vía aérea.
Protección Civil del estado informó de las operaciones que arrancaron la mañana de este jueves, en donde se implementó un puente aéreo para la entrega de despensas con el apoyo de un helicóptero de la dependencia y otro de Fuerza Civil.
“Se realizará la entrega de despensas y el apoyo requerido por los habitantes de las diferentes comunidades de Pánuco, Veracruz, que resultaron afectadas tras las inundaciones”, indicó la dependencia estatal.
El primer viaje que se realizó este mañana fue rumbo a la comunidad Vuelta de las Adjuntas.
“Continuamos trabajando en coordinación con las autoridades municipales y estatales de Veracruz”, precisó PCNL.
Al sitio se trasladaron elementos de Protección Civil del estado, un helicóptero de la misma corporación, un Black Hawk, helicóptero de Fuerza Civil; Protección Civil de San Pedro, Protección Civil de Guadalupe, el DIF estatal y la Secretaría de Igualdad e Inclusión.