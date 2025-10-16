Suman 70 muertos y 72 desaparecidos por intensas lluvias en México: Protección Civil

Frente a medios de comunicación, Laura Velázquez, titular de la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), actualizó la cifra de víctimas mortales ante las inminentes lluvias que azotaron varias regiones de México el pasado fin de semana, las cuales se mantienen en crisis por las inundaciones.

La declaración de la funcionaria federal sucedió en el Aeropuerto de Poza Rica. Desde donde brindó nueva información de estados como Veracruz, Puebla, San Luis Potosí, Querétaro e Hidalgo, entidades que fueron principalmente afectadas.

¿CUÁLES SON LAS NUEVAS CIFRAS DE MUERTOS Y DESAPARECIDOS POR LAS LLUVIAS EN MÉXICO?

Laura Velázquez detalló que se han realizado reuniones con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo todas las noches. Tras esta revelación, la coordinadora nacional informó lo siguiente:

1. Puebla: 23 municipios fueron afectados; hay 18 personas fallecidas y 5 no localizadas.

2. Veracruz: 40 municipios fueron afectados; hay 30 personas fallecidas y 18 no localizadas.

3. San Luis Potosí: 12 municipios fueron afectados; no se reportan fallecidos ni desaparecidos.

4. Querétaro : 8 municipios fueron afectados; hay una persona fallecida y no hay desaparecidos.