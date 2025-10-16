Suman 70 muertos y 72 desaparecidos por intensas lluvias en México: Protección Civil
La Coordinadora Nacional de Protección Civil confirmó las nuevas cifras de víctimas mortales y personas no localizadas en varios estados de México, tras las intensas lluvias del pasado fin de semana
Frente a medios de comunicación, Laura Velázquez, titular de la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), actualizó la cifra de víctimas mortales ante las inminentes lluvias que azotaron varias regiones de México el pasado fin de semana, las cuales se mantienen en crisis por las inundaciones.
La declaración de la funcionaria federal sucedió en el Aeropuerto de Poza Rica. Desde donde brindó nueva información de estados como Veracruz, Puebla, San Luis Potosí, Querétaro e Hidalgo, entidades que fueron principalmente afectadas.
¿CUÁLES SON LAS NUEVAS CIFRAS DE MUERTOS Y DESAPARECIDOS POR LAS LLUVIAS EN MÉXICO?
Laura Velázquez detalló que se han realizado reuniones con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo todas las noches. Tras esta revelación, la coordinadora nacional informó lo siguiente:
1. Puebla: 23 municipios fueron afectados; hay 18 personas fallecidas y 5 no localizadas.
2. Veracruz: 40 municipios fueron afectados; hay 30 personas fallecidas y 18 no localizadas.
3. San Luis Potosí: 12 municipios fueron afectados; no se reportan fallecidos ni desaparecidos.
4. Querétaro: 8 municipios fueron afectados; hay una persona fallecida y no hay desaparecidos.
5. Hidalgo: 28 municipios fueron afectados; hay 21 personas fallecidas y 49 no localizadas.
En cifras totales, hay un nuevo recuento de 70 personas sin vida, 72 que permanecen en calidad de ‘no localizados’, y 111 municipios fueron severamente afectados.
LOCALIDADES PERMANECEN INCOMUNICADAS TRAS LLUVIAS
Durante la conferencia ‘Mañanera del Pueblo’ de Sheinbaum, Jesús Esteva, titular de la Secretaria de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), informó que hay 160 localidades incomunicadas.
Mientras que Emilia Calleja Alor, directora general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), informó que se ha restablecido el 93% del servicio eléctrico en Veracruz, Hidalgo, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí: “Tenemos 197 mil usuarios en proceso de establecimiento en los cinco estados que fueron afectados”.