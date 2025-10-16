Suman 70 muertos y 72 desaparecidos por intensas lluvias en México: Protección Civil

México
/ 16 octubre 2025
    Suman 70 muertos y 72 desaparecidos por intensas lluvias en México: Protección Civil
    Laura Velázquez, titular de la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), actualizó la cifra de víctimas mortales y personas desaparecidas ante las catastróficas lluvias en México. FOTO: CUARTOSCURO

La Coordinadora Nacional de Protección Civil confirmó las nuevas cifras de víctimas mortales y personas no localizadas en varios estados de México, tras las intensas lluvias del pasado fin de semana

Frente a medios de comunicación, Laura Velázquez, titular de la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), actualizó la cifra de víctimas mortales ante las inminentes lluvias que azotaron varias regiones de México el pasado fin de semana, las cuales se mantienen en crisis por las inundaciones.

La declaración de la funcionaria federal sucedió en el Aeropuerto de Poza Rica. Desde donde brindó nueva información de estados como Veracruz, Puebla, San Luis Potosí, Querétaro e Hidalgo, entidades que fueron principalmente afectadas.

TE PUEDE INTERESAR: Sheinbaum vuelve a criticar al Fonden acusándolo de corrupción y prácticas indebidas

¿CUÁLES SON LAS NUEVAS CIFRAS DE MUERTOS Y DESAPARECIDOS POR LAS LLUVIAS EN MÉXICO?

Laura Velázquez detalló que se han realizado reuniones con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo todas las noches. Tras esta revelación, la coordinadora nacional informó lo siguiente:

1. Puebla: 23 municipios fueron afectados; hay 18 personas fallecidas y 5 no localizadas.

2. Veracruz: 40 municipios fueron afectados; hay 30 personas fallecidas y 18 no localizadas.

3. San Luis Potosí: 12 municipios fueron afectados; no se reportan fallecidos ni desaparecidos.

4. Querétaro: 8 municipios fueron afectados; hay una persona fallecida y no hay desaparecidos.

5. Hidalgo: 28 municipios fueron afectados; hay 21 personas fallecidas y 49 no localizadas.

En cifras totales, hay un nuevo recuento de 70 personas sin vida, 72 que permanecen en calidad de ‘no localizados’, y 111 municipios fueron severamente afectados.

LOCALIDADES PERMANECEN INCOMUNICADAS TRAS LLUVIAS

Durante la conferencia ‘Mañanera del Pueblo’ de Sheinbaum, Jesús Esteva, titular de la Secretaria de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), informó que hay 160 localidades incomunicadas.

TE PUEDE INTERESAR: Estiman en 550 mdp pérdidas por lluvias

Mientras que Emilia Calleja Alor, directora general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), informó que se ha restablecido el 93% del servicio eléctrico en Veracruz, Hidalgo, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí: “Tenemos 197 mil usuarios en proceso de establecimiento en los cinco estados que fueron afectados”.

Temas


Desaparecidos
Muertes

Localizaciones


México

Organizaciones


CFE
Protección Civil
CNPC

true

Sara Navarrete

Editora Web de Breaking News y Trends en el equipo de Estrategia Digital.

Apasionada y fiel amante de los gatos, la música y los buenos momentos; miembro de la comunidad LGBT+.

Tengo especial interés en temáticas sociales y activismo. Disfruto de la literatura; escribo cuento, crónica y un poco de poesía.

Certificada por el Fondo de Cultura Económica para impartir talleres y clubes de difusión cultural y literatura.

Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Actualmente desarrollo una investigación sobre la violencia de género en comunidades migrantes.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Autoridades estatales y federales realizan operativos en la Región Norte de la entidad tras los dos hechos de violencia.

Confirma Fiscalía de Coahuila un muerto, un herido y tres detenidos tras enfrentamientos en límites con NL
Asegura que en los próximos días se presentarán datos que evidencian estas irregularidades.

Sheinbaum vuelve a criticar al Fonden acusándolo de corrupción y prácticas indebidas
Vinculan a proceso a Lex Ashton por los delitos de homicidio calificado y tentativa de homicidio tras ataque en el CCH Sur.

Vinculan a Lex Ashton por homicidio calificado y tentativa de homicidio, por ataque en CCH Sur
821 planteles educativos de Veracruz, Puebla, Hidalgo, Querétaro y San Luis Potosí registraron daños físicos.

Dejan lluvias sin clases a 743 mil alumnos en 5 estados
Coca-Cola iniciará con la reformulación de productos en las presentaciones más grandes.

Promete Coca-Cola bajar 30% de calorías a sus productos en México
El papa León XIV preside una vigilia del Rosario por la paz en la plaza de San Pedro, en el 63er aniversario del Concilio Vaticano II, en el Vaticano.

Iglesia Católica está obligada a ayudar a sanar a las víctimas de abusos sexuales por parte del clero
Tanto republicanos como demócratas se culpan por el cierre del Gobierno estadounidense, que lleva paralizado más de dos semanas, desde el 1 de octubre pasado. FOTO:

Gobierno de EU se mantendrá cerrado al menos hasta el lunes tras desacuerdo del Senado
El presidente estadounidense Donald Trump escucha la pregunta de un periodista durante un evento en la Oficina Oval de la Casa Blanca en Washington, mientras el director del FBI, Kash Patel, escucha.

Trump amenaza a Hamás: ‘no tendremos más opción que entrar y matarlos’ si sigue violencia en Gaza