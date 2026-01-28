Reclama defensa de Vicelamirante incumplimiento de FGR

México
/ 28 enero 2026
    Reclama defensa de Vicelamirante incumplimiento de FGR
    La defensa de Farías Laguna también enlistó otras irregularidades de la Fiscalía en el proceso. FOTO: ESPECIAL

Acusan que no se les entregaron los 20 tomos que conforman la investigación por huachicol fiscal en su contra

La defensa del Vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna y su hermano el Contralmirante Fernando denunció que la FGR incumplió con la orden judicial de entregarle los 20 tomos de la investigación de huachicol fiscal en la que están imputados.

El pasado jueves, Mariana Vieyra Valdez, juez del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, acordó que ayer martes a las 10:00 horas la Fiscalía debía recibir a los abogados del Vicealmirante y entregarle la documentación completa de la indagatoria.

En un comunicado, el despacho del abogado Epigmenio Mendieta informó esta mañana que, de la totalidad del expediente, la defensa sólo tiene 14 tomos y que ayer, cuando debía entregarles los seis restantes, la FGR sólo les dio cuatro.

“Ayer, al acudir a la Fiscalía para dar cumplimiento a una resolución emitida por una Jueza federal, la FGR incumplió nuevamente la instrucción judicial relativa a la entrega de la carpeta de investigación. La resolución judicial estableció que debían entregarse los 20 tomos que integran la carpeta de investigación, completos y sin testaduras. No obstante, la Fiscalía únicamente entregó 4 de los 6 tomos pendientes”, expuso.

“Finalmente, los Agentes del Ministerio Público Federal han incumplido con diversas obligaciones procesales, no solo al no entregar de manera íntegra la carpeta de investigación, sino también al no señalar fecha ni hora para que esta defensa recabe las entrevistas de cinco analistas de la Agencia de Investigación Criminal, quienes refieren un supuesto video que hasta la fecha no ha sido puesto a la vista de la defensa”.

Los Farías, sobrinos políticos del ex Secretario de Marina, Rafael Ojeda, están imputados de liderar una red de corrupción de marinos en las Aduanas que contrabandeó 31 buques con combustibles en Altamira y Tampico, Tamaulipas, entre 2024 y 2025.

El Vicealmirante fue detenido el pasado 2 de septiembre en la Ciudad de México y desde entonces está preso en el penal del Altiplano, procesado por delincuencia organizada con fines de cometer delitos en materia de hidrocarburos.

En tanto que su hermano el Contralmirante sigue prófugo de la justicia.

Temas


Huachicol
Justicia

