Godoy va cada semana al gabinete de Seguridad; Sheinbaum marca diferencia con etapa de Gertz Manero

/ 28 enero 2026
    Godoy va cada semana al gabinete de Seguridad; Sheinbaum marca diferencia con etapa de Gertz Manero
    Señala que este formato busca reforzar la toma de decisiones y la coordinación entre dependencias en materia de seguridad pública, con un seguimiento continuo de indicadores y acuerdos. /FOTO: CUARTOSCURO
La Presidenta explicó el formato de las reuniones diarias de seguridad y subrayó que la fiscal general participa para dar seguimiento a acuerdos y fortalecer la coordinación

CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló que la fiscal general de la República, Ernestina Godoy Ramos, asiste una vez por semana a las reuniones del gabinete de Seguridad, una dinámica que, dijo, contrasta con la que se tenía durante la gestión de su antecesor, Alejandro Gertz Manero.

Al explicar el funcionamiento de los encuentros que encabeza diariamente a las 6:00 de la mañana, la Mandataria sostuvo que la presencia periódica de la titular de la Fiscalía General de la República (FGR) forma parte de una estrategia para fortalecer la coordinación interinstitucional.

Sheinbaum detalló que las reuniones se realizan de 6:00 a 7:20 horas y comienzan con un informe del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana sobre los hechos más relevantes del día anterior, incluidas detenciones y casos especiales.

Posteriormente, indicó, se revisa un tablero de seguridad que permite analizar la incidencia de homicidios y otros delitos a nivel nacional, estatal y en municipios prioritarios, a fin de identificar tendencias y definir acciones.

“A partir de ahí tomamos algunas decisiones y después se trata algún tema en particular”, explicó la Presidenta, al señalar que en estas sesiones se abordan asuntos específicos como la situación de seguridad en la Ciudad de México, en distintas entidades o temas estratégicos como la presencia de la Guardia Nacional.

En ese contexto, Sheinbaum afirmó que Godoy Ramos acude semanalmente para informar sobre temas de coordinación entre la FGR y el gabinete federal, además de dar seguimiento a acuerdos conjuntos. “Viene una vez a la semana ahora la fiscal general de la República para informar de temas de coordinación que tenemos”, dijo.

La Presidenta agregó que las reuniones concluyen con una etapa de discusión, trabajo conjunto y definición de acuerdos, los cuales se revisan en sesiones posteriores como parte del seguimiento operativo.

También señaló que la secretaria de Gobernación presenta un informe permanente sobre asuntos de gobernabilidad, movilizaciones y conflictos sociales en el país, dentro del mismo esquema de revisión cotidiana.

