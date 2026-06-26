Reclama SNTE 2 mil mdp al gobierno federal

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    Reclama SNTE 2 mil mdp al gobierno federal
    El SNTE rechazó los bloqueos, paros y manifestaciones en que ha incurrido la CNTE como mecanismo de presión. CUARTOSCURO

En medio de las gestiones con la CNTE, sindicato también demanda la derogación de la Ley del ISSSTE de 2007

En medio de las gestiones de la CNTE con el Gobierno federal, que le han redituado en transferencias millonarias y ofrecimiento de plazas, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) también reclamó adeudos por 2 mil millones de pesos y demandó la derogación de la Ley del ISSSTE 2007.

En un comunicado, el gremio rechazó los bloqueos, paros y manifestaciones como mecanismo de presión, pero reclamó al Gobierno federal atender sus demandas.

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En el mensaje dirigido al Gobierno de la República, a los trabajadores de la educación y al pueblo de México, manifestó que “rechaza y condena cualquier forma de radicalismo, violencia, provocación, chantaje o extorsión” y sostuvo que no comparte “la violencia y extorsión como formas de presión política, fundada en la idea de que sólo mediante paros, bloqueos, conflictos y afectación a terceros, se pueden lograr conquistas”.

“La diferencia entre el SNTE y la CNTE es evidente; en el SNTE, creemos en la unidad como fuerza preponderante e instrumento de transformación; además, somos la expresión mayoritaria, legítima y legal de las maestras y los maestros en todo el País.

“Hacemos un reconocimiento al Gobierno de nuestra Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo quien, con toda claridad, ha reiterado en las últimas semanas que la relación bilateral entre el Gobierno y el magisterio es a través de la representación legal y legítima del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación”, indicó.

En materia laboral, el SNTE sostuvo que entre 2018 y 2026 la percepción mensual de los docentes pasó de 11 mil 900 a 20 mil 350 pesos, mientras que el incremento acumulado entre salario y prestaciones alcanzó 83 por ciento. Asimismo, señaló que desde 2019 se ha logrado la basificación de más de un millón 200 mil trabajadores de la educación.

No obstante, el sindicato afirmó que persisten asuntos pendientes, entre ellos mencionó la reforma al sistema de pensiones, sobre la cual aseguró que “sí es posible reformar la ley vigente y dar vida a un nuevo modelo”, al sostener que cuenta con estudios actuariales y estimaciones financieras para respaldar una propuesta.

Además, demandó resolver adeudos con personal de Educación Media Superior.

“No olvidamos que, desde hace varios años existen adeudos con las y los compañeros de Educación Media Superior por concepto de prestaciones, por casi 2 mil millones de pesos, por lo que es necesaria la intervención de las autoridades hacendarias y educativas”, señaló.

El pronunciamiento también hizo referencia a acuerdos alcanzados con la Secretaría de Educación Pública para modificar procesos vinculados con la USICAMM y a acciones relacionadas con el ISSSTE y el FOVISSSTE, entre ellas la cancelación de contratos de hospitales, la reestructuración de créditos y la construcción de nuevas unidades médicas.

El SNTE indicó que mantendrá la vía de la negociación institucional.

“Dialogar, acordar, negociar y consensuar es un acto de responsabilidad ética y una vocación democrática”, señaló, y añadió que el País “necesita maestras y maestros respetados, bien pagados, con certeza laboral y con la seguridad de un retiro digno. También necesita escuelas abiertas, estudiantes aprendiendo y comunidades educativas en paz”.

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