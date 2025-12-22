Recolectan más de media tonelada de desechos del Río Santa Catarina, en Nuevo León
El evento de limpieza se realizó el sábado, parte de la Secretaría de Participación Ciudadana
MONTERREY, NL.- Integrantes del voluntariado estatal, Leones en Acción, lograron retirar del Río Santa Catarina más de media tonelada de residuos.
El evento de limpieza se realizó el sábado y el grupo forma parte de la Secretaría de Participación Ciudadana.
Con esta intervención, el programa alcanzó un acumulado de 58.7 toneladas de residuos y 788 llantas que fueron retiradas del cauce del Río.
En las acciones participaron elementos de Fuerza Civil, Protección Civil del estado y Limpia León.
Por su parte, Daniel Acosta, secretario de Participación Ciudadana, agradeció a los voluntarios y al personal de las dependencias que han participado durante 22 semanas ininterrumpidas.
“El voluntariado no es venir a levantar lo que otros tiran, es sembrar conciencia sobre el cuidado, lo de lo que es de todas y todos, como el Río Santa Catarina”, comentó Acosta.