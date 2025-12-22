Recolectan más de media tonelada de desechos del Río Santa Catarina, en Nuevo León

MONTERREY, NL.- Integrantes del voluntariado estatal, Leones en Acción, lograron retirar del Río Santa Catarina más de media tonelada de residuos.

El evento de limpieza se realizó el sábado y el grupo forma parte de la Secretaría de Participación Ciudadana.

Con esta intervención, el programa alcanzó un acumulado de 58.7 toneladas de residuos y 788 llantas que fueron retiradas del cauce del Río.