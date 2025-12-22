Recolectan más de media tonelada de desechos del Río Santa Catarina, en Nuevo León

México
22 diciembre 2025
    Integrantes del voluntariado estatal, Leones en Acción, lograron retirar del Río Santa Catarina más de media tonelada de residuos.
    Integrantes del voluntariado estatal, Leones en Acción, lograron retirar del Río Santa Catarina más de media tonelada de residuos. CORTESÍA

El evento de limpieza se realizó el sábado, parte de la Secretaría de Participación Ciudadana

MONTERREY, NL.- Integrantes del voluntariado estatal, Leones en Acción, lograron retirar del Río Santa Catarina más de media tonelada de residuos.

El evento de limpieza se realizó el sábado y el grupo forma parte de la Secretaría de Participación Ciudadana.

Con esta intervención, el programa alcanzó un acumulado de 58.7 toneladas de residuos y 788 llantas que fueron retiradas del cauce del Río.

En las acciones participaron elementos de Fuerza Civil, Protección Civil del estado y Limpia León.

Por su parte, Daniel Acosta, secretario de Participación Ciudadana, agradeció a los voluntarios y al personal de las dependencias que han participado durante 22 semanas ininterrumpidas.

“El voluntariado no es venir a levantar lo que otros tiran, es sembrar conciencia sobre el cuidado, lo de lo que es de todas y todos, como el Río Santa Catarina”, comentó Acosta.

Aracely Chantaka

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
Columna: Merodeando

