Reconoce fiscalía que busca ‘cadáveres’ de normalistas de Ayotzinapa

CDMX.- Después de 10 años de la desaparición de los 43 normalistas de la escuela Isidro Burgos de Ayotzinapa, el fiscal especial del caso, Rosendo Gómez Piedra, confirmó que están en la búsqueda de los “cadáveres” de los jóvenes.

Antes de la reunión de los padres de los normalistas y la presidenta Claudia Sheinbaum, el fiscal concedió una breve entrevista en la que dio a conocer los avances de la investigación.

“Tenemos 120 detenidos, más de 46 causas penales, llevamos más de 800 lugares visitados en la sierra buscando a los cadáveres”, declaró a los medios de comunicación.

Gómez Piedra señaló que otro de los avances que se tiene en este caso es la detención de la expresidenta del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero, Lambertina Galeana, señalada por la presunta destrucción de evidencia en el caso.

Los reporteros cuestionaron al fiscal que existe algún avance tras la captura y vinculación a proceso de la exmagistrada del Estado de Guerrero.

“Los avances son esos, ahora si ustedes me preguntan si hemos encontrado nosotros a los muchachos, no los hemos encontrado, pero las investigaciones continúan, los procesos no se detienen, ni las investigaciones tan poco”, señaló en la entrevista.